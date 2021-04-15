Gültekin Uysal: AKP’nin beyin ölümü gerçekleşti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal CHP’nin Merkez Bankası rezervlerinin harcanmasıyla ilgili iktidara yönelttiği “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yer aldığı afişlerin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin özellikle son birkaç gündür CHP’nin il ve ilçe binalarına astığı ‘128 milyar dolar nerede?’ pankartlarını valilikler kaymakamlıklar eliyle indirmeye çalışması, öbür taraftan da neredeyse Ay’a adam gönderme törenlerine benzer patates ve soğan dağıtım törenleri yapıyor olmaları AKP’nin beyin ölümünün gerçekleştiğini gösteriyor” diye konuştu.