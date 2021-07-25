Hacettepe’de 6 yıl geciken soruşturma

Hacettepe Üniversite’sinde 2015 yılında Hukuk Fakültesi Kongre Merkezi ve çevre düzenlemesi işi verildikten 17 gün sonra, imalat kalemleri müteahhit lehine değiştirilip yüzde 10 artış sağlandı. Firmanın kar edemeyeceği kalemler ise eksiltildi. Üniversite yönetimi Prof. Mehmet Ekmekçi'yi soruşturmacı tayin ederek, ihalede imzası olan 7 görevli hakkında ceza soruşturması açtı.

Soruşturmacı tayin edilen Prof. Ekmekçi, 20 Mayıs 2021 tarihinde ilgili isimlerin ifadesini almak üzere yazı gönderdi. Yazıda, yapılan usulsüzlük açık açık anlatıldı:

İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDI: “Üniversitemiz Beytepe kampüsünde ihtiyaç duyulan çevre düzenlemelerinin yapılması amacıyla 20/08/2015 tarihinde ihale edilen Hukuk Fakültesi Kongre Merkezi ve çevre düzenlemesi işine ait sözleşme dosyası geçici kabulünün yapılması dosyasının geçici kabulün yapılması amacıyla incelenmesi neticesinde; söz konusu işin ihalesinin 10/09/2015 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, 11/10/2015 tarihinde Turan Asfalt Yol Nakliye İnş.Taah.Tic. Ltd.Şti firmasına yer teslimi yapılmış olduğu, işin yer teslimi yapıldıktan 17 gün sonra 28/10/2015 tarihinde mukayeseli keşif yapılması marifetiyle imalat kalemlerinin yarısından fazlasının, müteahhit lehine değiştirilerek yüzde 10 iş artışı yapılmış olduğunun tespit edildiği, işin henüz yeni başladığı göz önüne alındığında ve 80 gün iş bitirme süresi olan bir işe başlandıktan sonra 17 gün sonra hangi sebeple ve gerekçeyle bu kadar yüksek oranda imalat değişikliği ve iş artışının söz konusu olduğu ve firmanın karlı olabileceği imalatlarda artış, karsız olabileceği imalatlar da ise eksiltme yapılmış olduğunun anlaşılamadığı, ihale esnasında rekabet koşullarının tamamen değiştirilerek ihaleye fesat karıştırıldığı….”

KİMLER SORUŞTURULUYOR?: Halen Hacettepe Üniversitesi'nde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olan Gürkan Varlı o tarihte Kontrol Şube Müdürü olarak imza attığı için soruşturulan isimler arasında. Ayrıca Önder Özen, İlhan Akmanlı, Metin Atalar, Serbülent Karagül ile Üniversiteden ihraç edilen Olcay Gündemir ile Ali İhsan Ateş hakkında ceza soruşturması yapılıyor.