Hafız rektörün banyo keyfi

Hafızlıkta dünya 3’üncülüğü olan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Emin Aşıkkutlu, rektörlük binasında tadilat yaptırıyor. 3.2 milyon liraya mal olacak, rektörün makam odası yenilenecek, dinlenme bölümü, tuvalet ve banyo da yapılacak.

DENIZ AYHAN

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Trabzon Üniversitesi'nin rektörlük binasında büyük tadilata gidiliyor. 2 bin 500 metrekarelik alanda tadilat ve peyzaj işleri yaptırılacak, maliyeti de 3 milyon 268 bin lira olacak. Rektörün makam odasının içinde dinlenme odası, tuvalet ve banyo da bulunacak. İlahiyat profesörü olan üniversitenin rektörü Emin Aşıkkutlu, 1982 yılında Mekke'de yapılan Uluslararası Hafızlık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmiş ve dünya üçüncüsü olmuştu.

11 FİRMA TEKLİF VERDİ

Trabzon Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 27 Nisan 2021'de ihaleye çıkarak rektörlük binasında tadilat yaptıracağını duyurdu. İhaleye 11 firma teklif verdi, 17 Haziran 2021'de ise tadilat için Trabzonlu bir firmayla 3 milyon 268 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Binadaki tadilat, inşaat imalatları, elektrik tesisatı ve mekanik tesisat olmak üzere üç ayrı bölümde yapılacak. Binanın çatısı ile pencere ve kapıları da yenilenecek. Bina içerisinde doğal granit kullanılacak, banyolardaki evyeler hilton tipi lavabolar ile değiştirilecek.

SEKRETER VE ŞOFÖRE AYRI ODA

Rektör Emin Aşıkkutlu'nun makam odasında ayrıca dinlenme odası da olacak. Rektörün oda kapılarının iç kısımları ise deri kapitone kaplı olacak. Rektör odasında ayrıca tuvalet ve banyo da bulunacak. Radyatörlerin üzerleri ahşapla dekoratif şekilde kapatılacak. Rektörün sekreteri, özel kalemi, şoförü, danışmanı ve yardımcılarının ayrı odaları bulunacak. Peyzaj kapsamında ise çim ve çiçeklik sahaları tanzim edilecek, gübreleme yapılacak. Yeni çim ekilecek. Bahçeye sert ağaç oturma bankları yerleştirilecek.