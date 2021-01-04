Haliç Tramvayı seferlerine başladı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Alibeyköy-Cibali bölümünün açılış töreni, 1 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Salgın kısıtlamaları nedeniyle 4 Ocak günü seferlerine başlayan tramvaydan vatandaşlar çok memnun kaldı.

Vatandaşlar, hattın Alibeyköy ve Eyüpsultan'dan şehrin çeşitli noktalarına ulaşımı yarı yarıya kısalttığını dile getirerek tramvay ve ekim ayında açılan Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu ile ulaşımın rahatladığını söylediler.

12 İSTASYONDAN OLUŞUYOR

Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosu ile Alibeyköy'de, Eyüpsultan – Piyer Loti Teleferik Hattı ile Eyüpsultan'da entegre olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Alibeyköy-Cibali bölümü, 8.8 kilometre ve 12 istasyondan oluşuyor.

Yeni İBB Yönetimi tarafından 2019'da durmuş olarak teslim alınan tramvay hattının, yüzde 50'ye yakın kısmı 1,5 yılda tamamlanarak hizmete alındı. Hattın Balat bölümündeki 1,3 kilometrelik yanlış imalat, kırılarak kazıklı sistemle yeniden inşa edildi.

Türkiye'de ilk defa katenersiz yerden enerji beslemeli raylar kullanılan hat, son teknoloji kullanılarak inşa edildi. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa Yakası'nda önemli hatları birbirine bağlayan yeni tramvay, bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçlarını da entegre etti.

Tramvay ile 30 dakika süren yolculukla, Haliç'in tarihi dokusunda panoramik bir seyahat gerçekleşiyor.