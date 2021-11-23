Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çaptı
Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.
Sunay Atilla Üst Geçitten inen M.F.G. (42) idaresindeki halk otobüsünün freni Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında patladı. Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen Burç M.’nin (38) kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki otomobil, Oğuz A.’nın kullandığı otomobil, Özlem D. yönetimindeki otomobil, Nebahat G. idaresindeki otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki otomobil ile zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.
KAVŞAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Çarpmanın etkisiyle otobüste yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı. (İHA)