Haberler - Gündem

Halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çaptı

Mersin’in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün freni patladı, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Yayınlanma: 10:01 - 23 Kasım 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Sunay Atilla Üst Geçitten inen M.F.G. (42) idaresindeki halk otobüsünün freni Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında patladı. Frenin tutmadığını farkına varan sürücü M.F.G., kırmızı ışıkta bekleyen Burç M.’nin (38) kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ışıkta bekleyen Haydar Cura idaresindeki otomobil, Oğuz A.’nın kullandığı otomobil, Özlem D. yönetimindeki otomobil, Nebahat G. idaresindeki otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki otomobil ile zincirleme kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana geldi.

KAVŞAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otobüste yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) adlı kişi oturduğu koltuktan ön tarafa fırladı. Kazada Ali Turgay K. ile birlikte İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. adlı çocuklar da yaralandı. (İHA)

Sokak ortasında tekme tokat kavga İlginizi Çekebilir Sokak ortasında tekme tokat kavga

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Atatürk Burç Esenyurt istanbul kavga kaza Mersin otomobil Tokat