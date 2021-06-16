Hastanede dehşet! Sağlık çalışanı pompalı tüfekle öldürüldü

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi polikliniğinde görevli sağlık teknisyeni 45 yaşındaki Savaş Hamurcili, pansuman yapmak için girdiği odada iki kurşunla vuruldu.

Hastane doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen Hamurcili kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

SALDIRGAN YAKALANMADI

İzmir Tabip Odası başkanı Lütfi Çamlı SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Sağlık teknisyeni arkadaşımız odaya girdiğinde kalbine iki kez ateş edilmiş. İlk belirlemelere göre saldırgan hasta değil gibi görünüyor. Bir takım söylentiler var, ancak kim yaptı, neden yaptı henüz bilinmiyor. Henüz bir açıklama yok” dedi.

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