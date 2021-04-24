Hatay’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde kablo yüklü bir vincin freni boşaldı. Bir süre korna çalarak ilerleyen elektrik şirketine ait vinç, Esenbulak Mahallesi'nde virajı alamayarak karşı şeride geçti. Karşı şeritte, seyir halindeki bir taksi ve park halindeki araçları biçen vinç, yan yatarak durabildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Yolun savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre vincin sürücüsü ve vincin çarptığı taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan bir ağır yaralının da hayatını kaybetti. 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN İSİMLERİNE ULAŞILDI

Kazada hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ünün de isimlerine ulaşıldı. Kazada Masis Gökmen, Eda Demirel, Mehmet Sultanoğlu hayatını kaybederken 4'üncü kişinin ismine henüz ulaşılamadı.

GÜZELMANSUR'DAN MESKUN MAHAL TEPKİSİ

Olayın hemen ardından kaza yerine giden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, şehir içine ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğunu belirterek; “Umarım bir daha böyle bir kaza yaşanmaz. Bu yol meskun mahalde. Ağır tonajlı araçların burayı kullanması yasak. Ama buna rağmen bu araçlar sokağa çıkma yasağına rağmen buradan geçiyorsa bunun bir sorumlusu olmalı” dedi.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş da sosyal medyada başsağlığı mesajı yayınladı. Savaş, “Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.