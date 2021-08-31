Hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek! Meteoroloji’den aşırı yağışa bağlı sel ve heyelan uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğini ve yağışların başlayacağını duyurdu. Perşembe gününden itibaren Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı; Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarına yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiği, sel ve heyelan riski olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Eylül saat 12.00 ile 5 Eylül 23.59 saatlerini kapsayan değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, kuzey kesimlerde kuvvetli yağışlar beklendiği duyuruldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA VE ÇEVRESİNDE YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin son değerlendirmesine göre; serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesi bekleniyor.

1 Eylül Çarşamba günü Ankara'nın kuzey kesimleri ile Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KARADENİZ'DE AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 2 Eylül Perşembe günü Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı; 3 Eylül Cuma günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 6 DERECEYE KADAR AZALACAK

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği; Akdeniz Bölgesinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE HEYELAN TEHLİKESİ

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Hava olayları sonucunda oluşması muhtemele riskler sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve heyelan olarak açıklandı.