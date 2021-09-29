Hayat pahalılığı sarayı da vurdu!

Cumhurbaşkanlığı’nın mutfaktan temizliğe, giyimden sağlığa kadar birçok kalemde yaptığı harcamalar yükseldi. Mutfak için 5.4, temizlik için 7 milyon TL ödendi. Sağlık giderleri 10 kat arttı.

İsmail ŞAHİN

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Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı'na ilişkin 2020 yılı denetim raporu yayınlandı. Raporda yer alan mali tablolara göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılında toplam gideri 2 milyar 896 milyon lira olurken, geliri ise 96 milyon lira oldu, kasa 2 milyar 800 milyon açık verdi.

BİR YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Cumhurbaşkanlığı'nın “beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri” için yaptığı harcama 2019'da 3 milyon lirayken 2020'de 5.4 milyon liraya yükseldi. Saray'ın temizlik ekipmanları gideri 4.1 milyon liradan 7 milyon liraya çıktı. Koronavirüs nedeniyle maske, dezenfektan, test kiti alımları artan Cumhurbaşkanlığı'nın tıbbi malzeme ve laboratuvar sarf malzemeleri giderleri 10 kat artarak 51 milyon liraya yükseldi. Saray'ın kırtasiye masrafları 3.1 milyon liradan 4.1 milyon liraya çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nın bitki ve ağaçlar için yapılan zirai madde harcaması ise 771 bin liradan 9 milyon liraya yükseldi. Giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri giderleri 13 milyon liradan 15.5 milyon liraya, spor malzemeleri masrafları 65 bin liradan 249 bin liraya, bakım onarım harcamaları 11 milyon liradan 32 milyon liraya çıktı.

PANDEMİ ETKİSİ DÜŞÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı'nın su, ısıtma, elektrik, internet aboneliği gibi kalemlerden oluşan “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” 116 milyon liradan 115 milyon liraya, hizmet alımları ise 154 milyon liradan 147 milyon liraya geriledi. Bu gider kalemlerindeki düşüşte Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan kapanma kararlarının etkili olduğu düşünülüyor.