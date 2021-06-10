Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ikinci maaşı Euro olarak alıyor

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaş alan AKP’li bürokratları ifşa etmeye devam ediyor. Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün aynı zamanda Sun Express Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz, çift maaş alan Bakan Yardımcısı Gül’ün aylık gelirinin 67 bin 179 olduğunu ileri sürdü.

AYDA 67 BİN 179 TL

Deniz Yavuzyılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül'ün, aynı zamanda Sun Express A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik. Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL Sun Express YK ücreti: 3.750 Avro Aylık toplam gelir: 27.917+39.262=67.179 TL” ifadelerini kullanarak, Ticaret Sicil Gazetesi’ni kaynak gösterdi.

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