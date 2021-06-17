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İzmir’de HDP il binasına saldırı: 1 ölü

HDP İzmir İl Binası'na girerek bir görevliyi silahla öldüren kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 12:13, 17/06/2021
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İzmir’de HDP il binasına saldırı: 1 ölü

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı olduğu belirtilen bir şahıs, İsmet Kaptan Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan HDP İl Binası’na girdi.

Camları kıran şahsın yakalanması için polis operasyon düzenledi. Bölgede trafik durdurulurken, bina çevresinde de güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli, içeriye giren emniyet mensupları tarafından kıskıvrak yakalandı.

 

HDP Genel Merkezi’nin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, “Binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır” denildi.

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Yayınlanma Tarihi:11:59,