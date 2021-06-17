HDP il binasındaki saldırıda hedef 40 kişilik toplantı mıydı?

Türkiye, saat 11:05'te İzmir'den gelen saldırı haberi ile sarsıldı. Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı’nda, 32 işyerinin bulunduğu iş merkezinin ikinci katında yer alan Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na saat 11.05’te silahlı saldırı yapıldı. Saldırgan Onur Gencer'in tabancası ile kapıya ateş ederek parti binasına girdiği, ardından HDP üyesi Deniz Poyraz'ı rehin aldığı öğrenildi. Bir süre sonra eşyaları tahrip ederek, camları kıran Onur Gencer'in, mutfak tüpü ile parti merkezini kundaklamaya çalıştığı belirtildi. Saldırgan, tabanca ile ateş ettiği Deniz Poyraz’ı katletti.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Binanın bulunduğu cadde ve sokaklar güvenlik şeridi altına alınarak, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çevredeki işyerleri boşaltıldı, bazı esnaflar kepenk kapattı. Saat 12:00 sıralarında saldırgan gözaltına alındı.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ŞÜPHELİNİN SİLAHLI PAYLAŞIMLARI

Emniyet'teki işlemleri devam eden cinayet zanlısı Onur Gencer'in sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti. Elinde tabanca ve uzun namlusu silahlar ile çekilmiş fotoğraflar paylaşan Gencer'in, “Kin yuttum kan kusturacağım” ifadelerini yazdığı görüldü.

HDP'Lİ VEKİLLER: TÜRKİYE'YE YÖNELİK PROVOKASYON

HDP İzmir Milletvekilleri olay hakkında SÖZCÜ'ye bilgi verdi. Murat Çepni, “Parti binamızın tam karşısında bir polis çadırı var. Saldırı göz göre göre oldu” dedi. Serpil Kemalbay, Türkiye'nin bir provokasyon ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, “Partimiz uzun süredir hedef haline getiriliyor. Çetenin, mafyanın cirit attığı bir iktidar bloğu içinde yaşadığımız için bu saldırıyı otomatikman siyasilerin yol açtığı bir saldırı olarak görüyoruz” diye konuştu.

“HEDEFTE 40 KİŞİLİK YÖNETİM KADROSU VARDI”

HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, “Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır” denildi. Daha sonra kameraların karşısına geçen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise “Bu katliam aynı zamanda bir provokasyondur. Bunun çok tehlikeli bir provokasyon olduğunu herkesin çok net görmesi gerekir. Bugün İzmir İl Örgütümüzde saldırının gerçekleştiği saatlerde yaklaşık 40 kişilik yönetici grubumuzun toplantısı vardı. Eğer daha önce planlanmış yaklaşık 40 kişilik toplantımız ertelenmemiş olsaydı sadece Deniz kardeşimizi değil, bugün bu ülkeyi, derin acılara, halkımızı derin acılara boğacak, geleceğimizi boğacak daha büyük bir katliam yaşanabilirdi” ifadelerini kullandı.

SANCAR: “DEMOKRATİK SİYASETTEKİ KARARLILIĞIMIZ KESİNDİR”

Saldırının sorumlusunun bir bütün olarak iktidar olduğunu öne süren Sancar şöyle konuştu:

“Her gün nefret dili ile konuşan, düşmanlaştırma politikasını tek yol olarak kullanan, toplumu kutuplaştıran, çatışma ortamını tahrik eden iktidar bu cinayetin de bundan sonra işlenecek benzer cinayetlerin veya katliam girişimlerinin sorumlusudur. Burada yapılan saldırının tek hedefinin, asıl hedefinin HDP olmadığını herkesin artık daha açık görmesi ve dile getirmesi gerekiyor. Yapılmak istenen bellidir. Bir kaos planı, bir iç çatışma hesabı devreye sokulmuştur. Biz bunun farkındayız. Acımız büyük, öfkemiz derin ama demokratik siyasette kararlılığımız da en az öfkemiz ve acımız kadar kesindir.”

SALDIRIYA TEPKİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Bu kirli saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. HDP’li yurttaşlarımıza taziyelerimi iletiyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: HDP İzmir İl Binası'na yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan can kaybı nedeniyle başsağlığı diliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılmalı, faillere gerekli ceza verilmeli; başta siyasiler olmak üzere herkes şiddeti besleyecek söylem ve davranışlardan vazgeçmelidir.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İzmir'de HDP İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Öldürülen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır.



DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Saldırıda katledilen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükümetin sorumluluğundadır.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır.

AKP Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ: Menfur saldırıyı kınıyorum. Türkiye’nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İzmir’imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yaşamını kaybeden gencimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı kınıyorum. Bu ülke çatışmadan, nefretten, kutuplaşmadan, bölünmeden medet umanlara izin vermez, vermeyecek.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel: Kardeş kavgası başlatmak isteyenler bunu başaramayacak. Şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırıldığı, terörün bittiği ve herkesin özgürce fikrini söylediği ülkemizde yaşamaktır hedefimiz.

Gazeteci – Yazar Yılmaz Özdil: Kardeşi kardeşe düşürüp gündem saptırmak için Deniz'e kıydılar… Tahriklere kapılmayıp, Deniz'i bağrımıza basıp, tekrar tekrar izlediğimiz bu oyunu artık bozmak zorundayız.

Soruşturmacı Televizyon Gazetecisi Uğur Dündar: Bazı karanlık güçler provokasyon ile halkı sokağa döküp kardeş kanı döktürmek ve kaos ortamı yaratmak istiyorlar. Bu ürkütücü tezgahı bozmanın tek yolu, tahriklere kapılmamak, bu güzel ülkede farklı görüşlere sahip yurttaşlarımızın barış ve huzur içinde yaşamalarını sağlamaktır.

Sanatçı Zülfü Livaneli: Deniz Poyraz'ımızı öldürenler bir iç savaşın provası yapıyor. Bir an önce kolkola firip bir demokrasi cephesi oluşturarak hesap sormalıyız. Gün, ayrılık günü değil.

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