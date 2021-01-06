Hendek’te adalet arayışı: Salon karıştı, dava ertelendi

Sakarya Hendek'teki Büyük Coşkunlar havai fişek fabrikasında 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamanın ardından aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 7 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başladı.

Sanıklar hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonun küçüklüğü nedeniyle ailelerin tamamı salona giremedi. Sanık avukatları ve duruşma savcısı da duruşmanın ertelenmesi ve daha büyük bir salonda yapılmasını talep etti. Savcı ayrıca sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Duruşmada fabrikanın sahibi Yaşar Coşkun tahliyesini istedi. Sanığın avukatının sabotaj iddiası üzerine salon karıştı. Tüm bu gelişmeler üzerine mahkeme salonundaki fiziki yetersizlik nedeniyle duruşma 15 Mart’a ertelendi.

Duruşma öncesi ise yaşamını yitiren, yaralanan işçilerin yakınları adliye önünde “Hendek İçin Adalet” yazılı pankartla yürüyüş yapmak istedi, ancak polis engeline takıldı. Engellemeye tepki gösteren aileler açıklama yaptı.

“BİZ DEĞİL, İŞÇİLERİN CANINA KAST EDENLER ENGELLENSİN”

Açıklama yapan bir işçi yakını şöyle konuştu;

* Burada aileler engellenmeye çalışılıyor. Biz istiyoruz ki, işçilerin canına kast edenler engellensin. Biz istiyoruz ki, bu çalışma düzenini sürdürenler engellensin.

* Bu insanlar canlarını nasıl kurtaracaklarını bilemediler. Biz iki gün dayımı aradık orada, bütün morglarda. Şimdi bize şunu anlatmasınlar, bizim taleplerimizi dinleyecekler. Buradaki kadınların hepsi fabrika çalışanı, aileler, aile yakınları…

* Herkesin Coşkunlarla bir şekilde ilgili var. Burada uyarmışlar bir hafta öncesinden yalvarmışlar ‘böyle yapmayın burası patlayacak’… Şimdi ölüm sırası üzerinden diyorlar ki ‘ daha çok işçi ölmedi ki niye bu kadar tantana yapıyorsunuz?’

* Çocukları, sevdikleri, hayalleri, yaşamları vardı onların. Bu unutulacak bir iş değil, yine yaşanacak. Biz istiyoruz ki bu sesimizi duyulsun, bunlar yaşanmasın.

* Buradaki işçiler yalnız değil. Buradaki işçiler alın teriyle parasını kazanıyor. Onlara düzgün çalışma koşulları verecek. İnsanlık onuruna yakışır, sağlıklı çalışma koşulları verecek olan bir çalışma sistemi istiyoruz.”

“YEKLİLİLERDEN SAĞDUYUYLA HAREKET ETMELERİNİ BEKLİYORUZ”

Davayı takip eden CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise işçi yakınlarının yürüyüşünün polis tarafından engellenmesine tepki gösterdi. Özkoç, “Burada mağdur yakınları cenazelerini bir bütün halinde alamayan mağdur yakınlarıdır. Onlar 6 aydan beri uyku uyuyamayan rüyalarında bu faciayı yaşayan insanlardır. O yüzden onlara büyük bir anlayış gösterilmesi gerekiyor. Onlar içlerini dökmek istiyorlar ve burada gerçekten buna sebep olan kişilerin hukuk karşısında cezalandırılmasını istiyorlar. O yüzden yetkililerden anlayış bekliyoruz, sağduyuyla hareket etmelerini bekliyoruz. Kimse buraya taşkınlık yapmaya değil, hukukun yerine getirildiğini gözleriyle görmeye geldiler. O açıdan bizim de onlara yardımcı olmamız gerekiyor” dedi.

“HUKUKUN YERİNE GETİRİLEREK GERÇEK BİR YARGILANMA BEKLİYORUZ”

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ise duruşma salonunun küçük olduğunu ve salonun hazırlanması konusunda hiç bir ciddiyetin gösterilmediğini söyledi. Sanıkların SEGBİS üzerinden ifade vermesini de eleştiren Aslan şöyle konuştu; “Yaşanan patlamadan bu güne aslında değişen hiçbir şey olmadığını aslında burada bir kez daha gözümüzle gördük. Bu gün duruşmanın olacağı 108 kişilik bir müşteki tarafının olduğu, hukukçuların olduğu, DİSK’te dahil olmak üzere onlarca kurumun olduğu ve bu davayı izlemek istedikleri ortadayken ne yazık ki burada alt yapı yani, salonun hazırlanması konusunda hiç bir ciddiyet gösterilmedi. Daha büyük bir salonun tahsis edilmesi gerektiği konusunda mahkeme heyetine görüşler iletildi. Aynı zamanda tutuklu bulunan sanıkların mahkemeye gelmeyerek SEGBİS üzerinden ifade vermek istediklerini söylüyorlar. Bu kabul edilir bir durum değildir. Burada mahkemeye getirilmeli, bu işçilerle yüzleştirilmeli, bu süreçte neler yaşandı işçilerin bunları anlatması, onların bir kez daha bunları duyması gerekir. 7 insan hayatını nasıl kaybetti? Daha sonra askerler hayatını nasıl kaybetti? 126 insan nasıl yaralandı? Daha önce 14 defa patlama olmasına rağmen, bu fabrikada neden önlem alınmadı ve kimlerin buna göz yumduğunun açığa çıkarılması gerekir. Şu an biz bu mahkemenin adaletli, hukukun yerine getirilerek gerçek bir yargılanmanın sağlanması için burada bekleyeceğiz.”

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, duruşmanın fiziki koşulları uygun, tüm müştekilerin içeri alınabileceği bir salonda yapılmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada, 7 kişi öldü, 127 kişi yaralanmıştı. 3 asker de patlama alanından toplanmış mühimmatı imha etmeye çalışırken şehit düşmüş, 11 kişi de yaralanmıştı.