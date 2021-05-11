Heykeller büyük tepki çekmişti… Vali sahip çıktı

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanı kavşağındaki parka dört heykel yerleştirdi.

Halay çekenler, kadayıf tepsisini gösteren adam, hasır bileziği ve zincirle karpuzun içindeki çocuk şeklinde tarif edilebilecek heykeller tepkilere neden olmuş CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır il başkanları dikilen heykellere tepki göstermişti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Münir Karaoğlu, yapılan çalışmayı savundu.

“TARTIŞMALARIN DİYARBAKIR'A BİR ZARARI YOK”

Dün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Münir Karaloğlu, “Bırakın Diyarbakır’da karpuz tartışılsın, bırakın Diyarbakır’da güzellikler tartışılsın. Arzumuz isteğimiz budur. Akşamki tartışmaların Diyarbakır’a bir zararı yok faydası var. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizeli olmaz. Bebeklerin hepsi aynıdır. Dünyanın bütün bebekleri masumdur ve birbirlerine benzerler. Ne olur bebekleri de ayırmayın” diye konuştu.

“FİGÜRLER TEKRAR YAPTIRILMALI”

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Kurt'da tepkilere neden olan karpuz ve kadayıfçı figürüne tepki gösterdi. Kurt, “Figürler yapımcıya tekrar yaptırılmalı” çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Kurt, “Öncelikle Havaalanı kavşağını ve şehrin girişini Sembollerimiz ve değerlerimize atıflar yapan uygulamalarla değerlendiren Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Hatta daha pek çok değer eklenmeli. Ancak folklor ekibi gayet iyi dursa da çocuk ve kadayıfçı figürü yapımcıya tekrar yaptırılmalı” ifadelerini kullandı.