İBB 1 Mayıs’ta o isimleri unutmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), DİSK'in kurucu genel başkanı olan ve suikaste kurban giden Kemal Türkler ile “işçi sınıfının ablası” Sabahat Türkler'in Topkapı'daki mezarlarında bakım çalışması yaptı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işçilerin sendika mücadelesine ömrünü ve canını vermiş Kemal Türkler ve eşi Sabahat Türkler'in Topkapı Mezarlığı'nda bulunan mezarlarının bakımını yaptıklarını belirterek “1 Mayıs'ta pandemi nedeniyle gidemeyen tüm işçiler nazarına mezarlarını ziyaret gittik” dedi.

SUİKASTE KURBAN GİTTİ

DİSK'in kurucu genel başkanı Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980'de İstanbul Merter'deki evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Yıllarca cinayetin aydınlatılması için mücadele eden, “işçi sınıfının ablası” olarak bilinen eşi Sabahat Türkler de 2015 yılında hayata gözlerini yummuştu.

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