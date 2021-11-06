İBB arazisinin imarı değişti: Belediye hizmet alanı iptal

Esenler’de İBB’ye ait 13 bin metrekarelik parselin “belediye hizmet alanı” fonksiyonu iptal edilerek “park” ilan edildi. AKP'li Esenler Belediyesi'nin CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, amacın yeşil alan yaratmak değil İBB’nin hizmetini engellemek olduğunu söyledi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun yönettiği Esenler Belediyesi'nin ilçe meclisinin kasım ayı oturumlarında dikkat çeken bir imar planı değişikliği yapıldı.

Mevcut planlarda “Belediye Hizmet Alanı ve Mahalle Merkezi” fonksiyonuna sahip İBB'ye ait 13 bin metrekarelik parsel, “park” alanına alındı.

Plan değişikliğine ilişkin komisyon raporunda parselin fiili olarak park olduğu kaydedildi.

İlçedeki yüksek nüfus yoğunluğunun azaltılması, O-3 otoyolu hattında devamlılığı olan yeşil alan bütünlüğünün sağlanması ve afet durumunda toplanma alanı olarak kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Karar CHP ve İYİ Parti'nin “hayır”, AKP ve MHP'nin “evet” oyları ile kabul edildi.

“AMAÇ İBB'NİN HİZMET ETMESİNİ ENGELLEMEK”

Karara CHP'li Meclis Üyesi Kemal Şahin tepki gösterdi.

Şahin, yapılan bu plan değişikliği ile İBB'nin Esenler ilçesine hizmet getirmesinin engellenmek istendiğini vurguladı.

Şahin “AKP'li Esenler Belediyesi, ilçede İBB'nin ne kadar mülkü varsa peşine düştü.

İBB, Esenler ilçesine hizmet götürmesin diye imar planı değişikliği yaparak tasarrufta bulunuyor. Amaç yeşil alan yaratmak değil İBB'nin hizmetini engellemek” dedi.

“BAKANIN HASTANESİ İÇİN Mİ YAPTINIZ?”

İBB'ye ait parselin Medipol Hastanesi'nin tam önünde yer aldığına da dikkat çeken Şahin “Hastanenin sahibinin Sağlık Bakanı olmasından dolayı hastanenin önü kapanmasın diye mi belediye hizmet alanının park alanına çeviriyorsunuz? Yeşil alanları çok seviyorsanız Medipol Hastanesi'nin Çinçindere Caddesine bakan tarafındaki yeşil alanın otopark olarak kullanılmasına engel olun. Ama sizin samimi olmadığınız, yakın zamanda Oruçreis Mahallesi'nde bulunan parkı imara açtığınızda ortaya çıktı” diye konuştu.

İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ…

Söz konusu parselin imarına ilişkin üst ölçekli plan değişikliği de İBB Meclisi'nde oyçokluğu ile gerçekleştirilmişti.

Plan değişikliğinin usule aykırı şekilde AKP grubunun önergesi doğrultusunda yapılması tartışma yaratmıştı.

Karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmiş ancak 2020 yılının ocak ayı oturumları sırasında AKP-MHP grubunun oyları ile “ısrar kararı” olarak geçmişti.

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