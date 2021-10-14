İBB arazisinin satışı oybirliği ile reddedildi

İBB’ye ait Ataşehir’deki 28 bin 632 metrekarelik parselin satışı için yönetim tarafından hazırlanan teklif, İBB Meclisi’nde bütün partilerin oybirliği ile reddedildi. Satış kararının reddedilmesine rağmen AKP ve CHP arasında tartışma yaşandı. Tartışmada Ataşehir’deki başka bir nokta olan millet bahçesi yapılacağı vaat edilen Erenköy Gümrük Müdürlüğü arazisinin Cumhurbaşkanlığı’nın kararı ile imara açılması tartışıldı.

Özlem GÜVEMLİ

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Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde üzerinde metro durağı inşaatı bulunun, planlarda metro, belediye hizmet alanı ve park fonksiyonunda bulunan İBB'ye ait 28 bin 632 metrekarelik parselin satış talebi, İBB Meclis gündemine geldi. İBB Emlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan satış teklifi, AKP-MHP ile CHP-İYİ Parti grubunun oyları ile reddedildi.

Satış kararının oybirliği ile reddedilmesi karşın parti grupları arasında tartışma çıktı. CHP grubu, teklifin Emlak Müdürlüğü'nden sehven geldiğini açıkladı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, yönetimin böyle bir talebi olsa bile grup olarak bunu uygun bulmadıklarını söyledi.

“FACİADAN DÖNÜLDÜ”

AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar “Bu masum bir konu değil. Belediye yönetimi 28 bin metrekarelik parseli ‘sehven' satışa çıkarmak istedi. Belediye kimlere emanet? Biz ekstra araştırmamız sonucunda üzerinde metro inşaatı olduğunu gördük. Biz bulmasak sehven satılmış olacaktı. Büyük bir faciadan dönüldü” dedi.

ERENKÖY GÜMRÜK ARAZİSİ TARTIŞMASI

Balyalı “Zannedersiniz ki idamlık suç işledik. Ataşehir hakkında bu kadar konuştu Muhammet bey. Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki Erenköy Gümrüğü, Cumhurbaşkanı tarafından millet bahçesi olarak vaat edilmişti. Millet bahçesinden vazgeçilerek 2.07 emsal ile 20 kat yüksekliğinde binalar için imara açılması oranın rezidanslar dikilmesi konusunda kendisi ne düşünüyor çok merak ediyorum. İstanbul'da imara açılan diğer alanlarla ilgili görüşü ne? Geçen dönem burada yaratılan imar rantını önümüzdeki ay tekrar anlatayım isterseniz. Biz satışa zaten hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ÜYELER TARTIŞTI: SİZİ BİLE İKNA ETMİŞLER

Meclis üyeleri arasında bir süre daha tartışma devam etti. Tartışma uzayınca ilginç bir polemik de yaşandı. Oturumu yöneten 2. Başkanvekili ve AKP'li Meclis Üyesi Ömer Faruk Kalaycı, AKP'li Kaynar tekrar söz isteyince “Oybirliği ile geçen bir karar için tartışıyorsunuz. Son kez söz veriyorum, uzatırsanız sözünüzü keseceğim” diyerek söz verdi. Kaynar “Çok net soru sordum eski zamanları anlattılar” diye konuşması başlayınca Kalaycı “sehven yapıldı diyorlar” diyerek araya girdi.

Kaynar “Bir dakika başkanım, size öyle geliyor. İşte ben de kamuoyuna öyle gelmemesi için bu açıklamayı yapıyorum. Sehven falan gelen yok. Yakalandılar, şimdi sehven numarası çekiyorlar. Sizi bile ikna etmişler” karşılığını verdi. Oturum başkanı Kalaycı “Bir şeye ikna olmuş değilim, tarafsız olarak toplantıyı yönetmeye çalışıyorum. Karar makamı değilim” dedi.

Kaynar aynı konu hakkında bir süre daha konuşmaya devam etti. Konuşması uzayınca Kalaycı “Kendinizi gayet güzel ifade ettiniz, son cümlenizi alayım” diyerek müdahale etti. Kaynar “Ne kadar ifade edeceğime ben karar vereyim lütfen” diyerek konuşmasına devam etti ve “Ben bu komisyonun başkanıyım, alakasız insanlara söz vererek tahammül ediyorsunuz, komisyon başkanına söz vermiyorsunuz böyle bir şey olabilir mi” diye tepki gösterdi.

Kalaycı “Söz vermiyor değilim, lütfen son cümlelerinizi alayım. Bakın oybirliği ile geçecek konu” dedi. Kaynar “Oybirliği ile geçtiği falan yok yakalandıktan sonra çevir kazı yanmasın yapıyorlar” diyerek konuşmasını sürdürdü. Kaynar “Bizi izleyen halkımıza sesleniyorum ey halkım; tapu kadastroya girin bakın ne görüyorsunuz? Araziyi ticaret alanı diye gösterip rantçılık yapıp satmaya çalışıyorlar” dedi.

“MUHAMMET BEYİ SİZE HAVALE EDİYORUZ”

Söz alan Balyalı da “Ey halkım, Muhammet beyi size havale ediyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Tabi mahcubiyet başka bir şey. Erenköy Gümrüğü'nden bahsettik, 200 dönüm arazinin 2.07 emsal ile imara açılması, 20 katlı binalar yapılması, Cumhurbaşkanının millet bahçesi sözüne rağmen ekonomideki sıkıntılar nedeniyle bir takım sıkışıklıklar var. Bu yüzden millet bahçesi vaadinden vazgeçilerek Erenköy Gümrüğü'nün satışı için imar değişikliği yapıyorlar. Bunu savunamayacakları için konuyu buraya yıkmaya çalışıyor” dedi.

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