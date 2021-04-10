İBB bir yılda Türkiye’nin dört bir yanından tonlarca ürün aldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patatesi, 250 bin ton soğanı ve 750 bin ton çeltiği satın alacağı bildirildi. Ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacağı açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da açıklamaya “CHP'li belediyeler 1 yılda 3 bin 800 ton patates, kuru soğan aldı. İktidar şimdiye kadar neredeydi?” diye sorarak tepki gösterdi. Torun'un dikkat çektiği üreticiye destek ve ihtiyaç sahiplerine yardım için yapılan alımların bir bölümü de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)tarafından gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin ardından başlayan ekonomik sıkıntılara çare olmak için harekete geçen İBB, mahsulü elinde kalan çiftçiden satın aldığı ürünleri İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

LİMON İLE BAŞLADI

İlk olarak geçtiğimiz nisan ayında ihracat yasağı sebebiyle Mersinli çiftçinin dalda kalan limonunun 100 tonu İBB tarafından satın alındı. İBB geçtiğimiz mayıs ayında da zor durumda kalan Adanalı üreticiden 100 ton patates ve soğan satın alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yardım kolilerine 2.5 kiloluk paketler halinde patatesler eklendi. Dağıtım geçtiğimiz Ramazan'da gerçekleştirildi.

850 TON PATATES

İBB, pandemide hem üreticiye destek olmak hem de ihtiyaç sahibi İstanbullular sağlıklı ürün ulaştırmak için düzenli olarak alım yapmaya devam etti. Geçtiğimiz nisan ayında başlayan ve bugüne kadar geçen yaklaşık bir yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki kooperatiflerden 850 ton patates aldı. Bitlis Yolyazı Köyü 1 No'lu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 300 ton, Niğde 51-3 Alay Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde 300 ton, Afyon S.S. Şuhut Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden 150 ton, Bolu S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden 100 ton patates alındı.

ÇAY, BAL, NOHUT

İBB, kooperatiflerden sadece patates almadı. Baldan zeytinyağına, çaydan nohuta kadar birçok ürünü satın alarak sektöre destek oldu. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden 20 ton fasulye ve 20 ton pirinç, Sivas İmranlı Kadın Girişimi Kooperatifi'nden 700'er gramlık 20 bin paket petek bal alındı. Hatay Samandağı Kadın Kooperatifi'nden 20 bin litre zeytinyağı, 20 ton bulgur, 10 ton nohut alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kırşehir Kadın Girişimi'nden 500'er gramlık 20 bin paket erişte ile 10 ton nohut tedarik edildi. Çanakkale Bayramiç Kazdağı Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nden 20 ton elma, Artvin S.S. 08-1 Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden de 20 ton çay alındı.

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