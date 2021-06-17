İBB Meclisinde gerginlik! Kürsüye yürüdüler, arbede yaşandı

İBB Meclis toplantısı Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri Sanat merkezinde yapıldı. Gündem dışı konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Kayhan’ın sözleri tartışmalara neden oldu.

Kayhan’ın sözlerine tepki gösteren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve AKP’li üyeler kürsüye yürüdü.

AKP ve CHP sıralarından çok sayıda meclis üyesinin kürsü önünde karşı karşıya gelmesi üzerine arbede yaşandı.

Meclis Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, oturuma 10 dakika ara verdi ve parti grup başkanvekilleri ile görüştü.

ÜÇ TEKLİF ISRAR KARARI OLARAK KABUL EDİLDİ

Toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği maddeler ısrar kararı olarak kabul edildi.

İBB meclisi Mayıs ayı oturumunda kabul edilen ancak Ekrem İmamoğlu’nun yeniden görüşülmek üzere iade ettiği Şile ve Güngören’deki mülkiyeti İBB’ye ait parsellerin ilçe belediyelerine tahsis edilmesine ilişkin kararlar ve İETT’nin 250 adet yeni hat ihdas etmesi ve 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmeti yapılması kararları bu oturumda da yeniden gündeme getirildi.

Üç karar da ısrar kararı olarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu ve meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak kabul edildi. DHA