İBB Meclisi’nde gerilim: Bunu söylemek hadsizliktir

İBB Meclisi'nin şubat ayı oturumlarının son bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

İBB Teftiş Kurulu'nun geçtiğimiz dönemde İBB'ye ait sosyal konutların hak sahibi olmayan kişilere tahsis edildiğine ilişkin raporu üzerine İBB Meclisi'nin 10 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen oturumda çıkan ‘tetikçi müfettiş’ tartışması yeni bir boyut kazandı.

Oturumun gündem dışı konuşmaların yapıldığı bölümünde AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar bu konuda açıklama yaparak “Tarık bey Çarşamba günü sosyal konutların İstanbul dışında oturanlara tahsis edildiğini söyledi. Bu ifade yalan ve uydurma. Bir tane bile İstanbul'da oturmayıp konut tahsis edilen kişi gösteremezler. Tarık beyi bu iddiayı ispata davet ediyorum” dedi.

“ISMARLAMA RAPOR YAZIYORLAR”

İBB müfettişlerine tetikçi demiş gibi yansıtıldığını savunan Kaynar “Benim ifadem şu: O yalan yanlış raporu hazırlayan müfettiş tetikçidir. Büyükşehir belediyesinde kendine yakın gördükleri müfettişler, işaretli müfettişler var. Bu müfettişlere ısmarlama raporlar tanzim ettiriyorlar. Eğer İBB müfettişlerinden bazıları ısmarlama raporlar hazırlıyor ve bunun karşılığında teşvik primi alıyorsa bu müfettişler tetikçidir” dedi.

“MUHAMMET BEY KASTINI AŞIYOR”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, şu ifadeleri kullandı:

* Bu ülkede hiçbir müfettiş ısmarlama rapor hazırlamaz, buna inanmam. Belediyemizde hiçbir müfettiş de ısmarlama rapor hazırlamaz. Bunu söylemek hadsizliktir.

* Muhammet bey kastı aşan ifadeler kullanıyor. Müfettişlerin yazdığı raporu beğenmemiş; muhtemelen okumamıştır. Oradaki isimlerden haberi bile yoktur.

* 10'larca kişi var hepsinin altında ikametgahları yazıyor. İstiyor ki isimleri kürsüden ifşa edeyim. Ben böyle bir terbiyesizlik yapmam. İstiyorsa raporu kendisine göndereyim, okur, değerlendirir. Yalan mı doğru mu kendisi karar verir.

* Ama Muhammet bey işine gelmediği ya da altta kaldığı konularda bu konuda olduğu gibi müfettişlerin ısmarlama rapor yazdığını söylüyor. Bu derhal ispatlanması gereken bir konu. Bilgisi, belgesi varsa yargıya başvurmalıdır. Raporun yargıya tosladığı da yalan. Konu daha yargıya gitmedi.

“İDDİANI İSPAT ET”

Balyalı tepkisini şöyle sürdürdü:

* Müfettişlerin raporunu beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, ama müfettişlerin yazdığı rapora yalan diyemezsiniz.

* Müfettişlere ısmarlama rapor yazdırıldığı iddiasını ispata davet ediyorum. Hangi müfettiş arkadaşımıza böyle yaklaşılıyorsa hemen yargıya başvurmalı. Buna maruz kalan bir müfettiş varsa yanında oluruz.

“KONUYU İYİ TAKİP ETMEMİŞ”

Kaynar da “Rapor yargıya bile gitmeyen müfettiş raporunun CHP sözcüsünün elinde ne işi var? Teftiş raporları gizlidir, belediye başkanına takdim edilir, yargıya teslim edilir. Ben hayatımda yalan söylemedim” dedi.

Balyalı ise “Muhammet bey konuyu iyi takip etmemiş. Bu rapor imzalanmış başkanlığa sunulmuş, başkanlık tarafından kamuoyuna açıklanmış, ulusal basında ve sosyal medyada yer aldı. Rapor bir müfettiş tarafından bana ya da herhangi bir meclis üyesine verilen özel bir rapor değil” yanıtını verdi.

“KES SESİNİ” TARTIŞMASI

Meclis oturumunun gündem dışı konuşmalar bölümünde AKP ve İYİ Parti arasında da gerilim yaşandı.

İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık konuşurken AKP Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşık “kes sesini” diye bağırdı. Kıdık da “Kes sesini lan terbiyesiz, sensin şantajcı, alçak herif. Yeter artık. Burada biz de insanız, etten, kemikten oluşuyoruz. Alçaklık yapmasın” dedi. Gerilim kısa sürede sona erdi.