İBB Meclisi’nde riskli binalarla ilgili önemli karar: 38 ilçede dönüşüm başlıyor

İstanbul’da deprem riski taşıyan ancak yaşanacak hak kaybı nedeniyle yıkılamayan binlerce binanın dönüşmesinin önünü açacak imar düzenlemesi, İBB Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi. 38 ilçedeki riskli yapıların dönüşümünün önünde engel kalmadı. 39 ilçeden geriye kalan Kadıköy ilçesiyle ilgili teknik çalışmanın da sürdüğü öğrenildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının ikinci birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturum Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümü nedeniyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Siyasi parti grupları adına Atatürk'ü anmak için konuşmalar yapıldı.

ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEME

Mecliste İstanbul'daki riskli yapıları ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapıldı. İstanbul'da afet risklerine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi için daha önceki oturumlarda kabul edilmeye başlanan “riskli plan notu ilavesi” düzenlemesi, Kadıköy hariç 38 ilçede tamamlandı.

Alınan kararlar ile geçmişte yürürlükte olan imar mevzuatına uygun şekilde ruhsat alarak yapılmış ancak daha sonra yapılan plan değişiklikleri nedeniyle yapılaşma alanları azaldığı için yıkılıp yeniden yapılamayan depreme dayanaksız binaların önündeki engel kaldırılmış oldu.

“İMAR ARTIŞI OLMADAN DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK”

İBB Meclisi CHP Grup Sekreteri Mesut Kösedağı mecliste yaptığı açıklamada “İstanbul'un depreme karşı dönüşmesi için çok güzel kararlar aldık. Neredeyse 38 ilçenin depreme karşı dönüşüm sürecini atlattık. Bu ne demek oluyor? Mesela 5 katlı bir eviniz var. Ama resmi imar raporlarında 3 katlı görünüyor. Siz onu yıkıp yaptığınızda 3 katlı yapabiliyorsunuz. Bu sorun çözüldü. Bugün İstanbul'un neredeyse bütün ilçelerinde aldığımız kararlarla imar artışı yapmadan mevcut halini tekrar olduğu yerde dönüştürebiliyorsunuz” dedi.

KADIKÖY İLÇESİNİN PLANI GELMEDİ

Kösedağı, gelen raporlar arasında Kadıköy'ün bulunmadığına dikkat çekerek “Bir aksilik olmuş olabilir. Komisyonun gözünden kaçmış olabilir. Eksik evrakımızı tamamlayalım. Kadıköy halkının da depreme dönüşüm sürecinde önünü açalım. İstanbul'u bir depreme daha dayanıklı hale getirelim” dedi. AKP grubundan, Kadıköy ile ilgili teknik çalışmanın yapıldığı en kısa sürede meclis gündemine getirileceği açıklaması yapıldı.

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