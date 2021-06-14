İBB Meclisi’nde ‘tırnak’ tartışması

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumları Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde başladı. Meclisin ilk oturumunda önergelerin sunulduğu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ile ilgili yaptığı eleştirilere verdiği “Bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor biraz da sanki imreniyor gibi. Vardır ya çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara'dan” yanıtı tartışma yarattı.

“İBB YÖNETİMİNDEN 10 KAT İYİDİR”

AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İmamoğlu'nun konuşmasının nezaketsiz olduğunu söyleyerek “Cumhurbaşkanımızın ne şekilde takip ettiğini bilemem ama cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kesip attığı tırnak dahi şu anki İBB yönetiminden 10 kat daha iyidir” dedi. Tuncer'in sözlerine CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

“AYNEN İADE EDİYORUM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Aynen iade ediyorum. Çok ayıp bir söz. İstanbul halkının oyları ile seçilen bir belediye başkanına söylenmesi mümkün değil” dedi. Söz alan CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan “Yavuz Selim bey 2.5 yıldır anlayamadı İmamoğlu'nun İstanbul'a neler kazandırdığını ve nasıl bir fayda sağladığını. Belediye başkanımız kötü bir şey söylemiyor ki; ‘bizi izliyor, taklit ediyor ya da örnek alıyorsunuz' diyor. Bu ne kadar güzel bir şey” dedi. Aslan iki örnek vererek Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın kullandığı “Bugüne nefes yarına umut” sloganının Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmasını hatırlatarak “Gurur duyduk” dedi. İBB'nin İstanbul'un çeperlerinde başlattığı tarıma destek projesinin ardından merkezi hükümetin tarım politikaları ile ilgili yeni kararlar aldığını aktardı.

“GOCUNACAK BİR ŞEY YOK”

Aslan “İmamoğlu çıkıp ‘Benim yaptıklarımı Ankara takip ediyor' diyorsa bunda gocunacak bir şey yok. Yarın belki de biz Ak Parti'nin güzel yaptığı bir şeyi alıp kullanacağız. İyi yapılan şeyi desteklemek gerekir. Bir Ekrem İmamoğlu korkusu oluşmuş. Bu devletin bir çocuğu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşı, seçimle gelmiş. Yarın sandığı kurarsınız seçimi kazanır başka bir koltuğa gider, kazanamaz oturur oturduğu yerde. Sürekli İmamoğlu'nu hedef göstererek İstanbul halkını cezalandırmak istiyorsanız bu yanlıştır. Yarın halk bunu fark edecektir, korktuğunuz başınıza gelecektir, yarın Ankara'yı da kaybedeceksiniz. İmamoğlu'nun illa çıkıp adayım ya da değilim diye konuşma yapmasını beklemek doğru değildir. Halk yarın kimi isterse onu seçer” dedi. Aslan, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanına karşı saygısızlık yapmadığını, hakaret etmediğini belirtti.

“SİYASETİN DEĞİL TIBBIN KONUSU”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Sayın belediye başkanı devletin cumhurbaşkanına ‘beni imrenerek izliyor, tırnaklarını yiyerek beni takip ediyor' diyor. Sayın belediye başkanı ‘beni yapraklar da alkışlıyor' diyor. Konu siyasetin ya da buranın değil tıbbın konusu. Bunun üzerinden prim yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bir belediye başkanı polemiklerle değil icraatları ile gündeme gelmeli” dedi.