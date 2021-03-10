İBB Meclisi’nde ‘uyduruk protokol’ tartışması

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının ikinci bileşimi Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Oturumda, İBB Başkanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti için Tuzla Orhanlı'da yapılacak yol düzenlemesi ile ilgili imzalanacak protokol gündeme geldi. Protokole mecliste oybirliği ile onay verildi.

Protokole göre Tuzla Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Caddesi üzerindeki mevcut trafik, havalimanı uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla deplase yollar ile sağlanacak yani trafik başka yola kaydırılacak.

Orhanlı yol geçiş projesinin tamamlanmasının ardından trafik tekrar Fettah Başaran Caddesi üzerinden yapılacak. Yol projesinin kontrolü ve yapımı İBB tarafından üstlenilecek. Bu uygulamadan doğacak mali yükümlülük DHMİ tarafından karşılanacak.

“TÜNELLERDE ÇATLAMA OLDU”

Protokolün oylanması öncesinde İYİ Parti ile AKP arasında tartışma yaşandı. İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, protokolde sürenin belirlenmemiş olmasını eleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin kapasiteyi artırmak üzere yapıldığını belirten Kıdık şunları söyledi:

* Fakat pistin çalışabilmesi için yapılan yol deplasesinde iki tünel yapıldı ve ikisinde de çökme ve çatlamalar var.

* Zeminde yapılan fore kazıkların yeterli çakılmadığı ve getirilen demirlerin de Karabük AK Parti İl Başkan Yardımcısı tarafından Ukrayna'dan getirildiğine dair bilgi var.

* Bunların kayıtlara geçme açısından söylüyorum, burası Makyol diye bir şirkete verilmiş daha önceden.

* Daha sonra da Cengiz, Kolin gibi meşhur müteahhitlere dahil edildi. Bilinçli olarak uzatıldığını düşünüyorum pistin yapılmamasını. Çünkü İstanbul Havalimanı'nın işlemesi gerekiyordu.

“TAMAMI YALAN”

Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Muhammet Kaynar, Kıdık'ın protokolün kapsamını ile ilgili olmayan açıklamalar yaptığını söyleyerek “Söylediklerinin tamamı da yalan. Ama bu arkadaşların yalancılığında biz bıktık, artık ‘doğru değil, gerçeği yansıtmıyor' ifadelerini kullanmıyoruz. Yalan ve söyleyen de yalancıdır” diye tepki gösterdi.

“UYDURUK BİR PROTOKOL”

Kıdık ise, “Bir hukukçu insanı yalancılıkla suçlamaz. Makyol'un aldığı sonradan Cengiz'in, Kolin'in dahil edildiği yalan mı? Şimdi DHMİ'den uyduruk bir protokol getirilmiş, süresiz. Süresiz olur mu protokol? 2. pist 2017'de açılacaktı niye açılmadı? Aynı zamanda ihale edilen İstanbul Havalimanı yapıldı, 7-8 senedir bir pist yapılamıyor. Yalan demek kolay” diye konuştu.

“KİME UYDURUK DİYOR?”

Muhammet Kaynar da şunları söyledi:

*Yalancı dedi diye bana dava açsın hesaplaşalım. Şartları tutan ihaleye girer, uygun teklifi veren kazanır. Falanca kişi ihaleyi almış, alabilir. Sen de gir al.

* Maşallah iyi ihale takipçiliği yapılıyor. Protokole uyduruk dedi. Protokol uyduruksa bunun savunması bana düşmez, Büyükşehir Belediye Başkanının imzasıyla buraya geldi bu protokol.

* Büyükşehir ‘böyle bir protokol yapmak istiyorum onay veriyor musun' dedi, biz de onay veriyoruz. Kime uyduruk diyor, neye uyduruk diyor onu da anlamış değil.

“GÜNDEMİN DIŞINA ÇIKILMASIN”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, “Bu mecliste tartışma oluyorsa, müsebbibi meclis gündemiyle ilgili konuşmayıp, meclisi geren arkadaşlardır. Türkiye şeffaf bir ülke bunun konuşulacağı yer burası değil TBMM. Meclis gündemi dışına taşıp ortamı germeyelim, yalan yanlış bilgilerle insanlarımızı da kandırmayalım” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, “Gündemimiz dışındaki konuşmaları doğru bulmuyoruz, tartışmaları doğru bulmuyoruz, hakaretleri doğru bulmuyoruz. İstanbul halkı bizden iş bekliyor Faruk Bey'in ifade ettiği gibi. Bu protokolün de İstanbul'umuza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı ise şu ifadeleri kullandı:

* Bizim arkadaşımızın söylediği iki önemli konu var, olayı başka yerlere getirmemek lazım. Sürenin, iş programının olması konusuna cevap verilebilir.

* ‘Teknik olarak konmamış eksiktir konacaktır' denebilir. Ali bey de buna katkı sunmak istedi. Bilgi verilse protokol ile ilgili daha net detayları öğrenebiliriz.

* Biz burada denetleme görevi görüyoruz. Cevap verilirse daha iyi olur.