İBB’den ‘taksi’ açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor

İstanbul'da taksi tartışması devam ederken İBB'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor" dedi.

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İBB yönetiminin, İstanbul’un içinden çıkılmaz bir hal alan taksi sorununu çözmek için 1000 yeni taksinin hizmete alınması istemiyle UKOME’ye sunduğu teklifi 9’uncu kez reddedilmişti. Buna karşılık teklifin 10. kez UKOME’ye sunulması yönünde hazırlıklar başlamıştı.

İMAMOĞLU: GÖZÜNÜZ BİZDE OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun” ifadelerini kullanmıştı.

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

İmamoğlu’nun ardından dikkat çeken bir açıklamada İBB’den geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul'da ticari taksi plakası sahipliği konusunda, yasadan kaynaklanan uygulamaların ilk etabı yarın hayata geçiyor. Ticari plaka sahipleri için İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Rantı engelleyecek, hizmet kalitesini artıracak bu uygulama şehrimize hayırlı olsun” dedi.