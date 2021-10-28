İBB’nin taksi önerisi UKOME’de 10. kez oylanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getiriyor. İBB'nin bu talebine karşı çıkan bazı taksiciler ise toplantının yapılacağı Yenikapı'da toplandı.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce 9 kez reddedilen İBB’nin yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisinin 10. kez görüşülüp, oylanacağı UKOME toplantısı Yenikapı Etkinlik alanında bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. İBB’bib bu talebine karşı çıkan bazı taksiciler ise toplantının yapılacağı merkezin önünde topalandı. Sloganlar atarak pankartlar açan topluluk, İBB’nin önerisini geri çekmesini istediklerini söylüyor. Topantının birazdan başlaması bekleniyor.

ŞOF-DER’DEN ÇALIŞMAYA DESTEK

Ticari Araç Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞOF-DER) Genel Başkanı İmdat Papuç SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı:

“Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da uzun yıllardır hizmet veren şoför emekçilerine yönelik açıklamalarını çok doğru ve çok olumlu buluyoruz. Çünkü şoförler gerçekten bu işin çilesini çeken insanlardır.

Türkiye'nin en büyük kamu kurumlarından olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının ve yönetiminin, şoförlerin sorunlarını dile getirmesi bizim için çok olumlu bir şeydir.

Plakalarla ilgili şöyle bir durum var: Evet İstanbul'da yeni plakaya ihtiyaç var ama bunun güzel bir şekilde planlanması gerekiyor. Ayrıca burada söylenen plakalara el konulacağı iddiası doğru değildir. Büyükşehir Belediyesinin ne böyle bir amacı var, ne de böyle bir yasa uygun.

Nüfusun arttığı doğru. İstanbul'da insan hareketi çok yoğun. Taksilerin çoğu yolcu almıyorsa sebebi restoranlar, oteller, hastaneler, duraklardan araç çağırıyorlar ve bunlar oraya giderken yolcu alamıyorlar. Bu da halkın şikayetine sebep oluyor. Evet doğrudur, İstanbul'da halkın talebi karşılanamıyor. Ama iyi bir planlama yapılırsa, mevcut haliyle de ya da minibüslerin geri dönüşümüyle ve bin yeni plakayla bu test edilebilir.

Eğer bu da işe yaramazsa ikinci bir bin plaka verilebilir. Ama hemen yeni 5 bin plaka yerine, bunlar test edilerek, hem esnaf hem şoförler olarak bunların gelirlerinde bir düşüşe meydan vermeyecek bir çalışmanın planlanması gerekiyor.

Yani durup dururken bu talep gündeme getirilmedi. Ayrıca şu anda bu eylemi düzenleyenler daha önce İBB Başkanımızla görüştüler ve dediler ki; ‘Bize plaka verebilirsiniz, plaka çıkarabilirsiniz. Hatta biz bunları satın alabiliriz.' Bunu Eyüp Aksu da dedi, Fahrettin Can da dedi. Aslında burada en mağdur kesim, uzun yıllardır sosyal güvenceden yoksun çalıştırılan şoför emekçileridir. Hem İstanbul'da hem Türkiye'de.

O anlamda biz sayın İBB Başkanımızın, şoförleri onere eden bu çalışmasını destekliyoruz.”