İBB’nin vakıflar dosyasına da el konuldu

İBB müfettişleri, AKP yönetimindeyken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bazı tanıdık isim ve vakıflardan kullanılamaz durumda milyonlarca liralık taşınmaz aldığını da ortaya çıkardı. Bu dosyaların başında İBB tarafından 25 Ağustos 2015'te satın alınan Fatih'teki Fatih İlim ve Kültür Vakfı'na ait 3 taşınmaz geliyor.

Vakfın “Tuba Kuran Kursu“ olarak kullandığı ve şu an boş olan bin 207 metrekare alanı kapsayan 3 parsele AKP döneminde İBB, toplam 10 milyon 365 bin TL ödedi. Yeni yönetim tarafından yapılan incelemede; binanın güçlendirme çalışması yapılarak kullanılması mümkün olmadığı görüldü. İBB'nin Avcılar'da Türkiye İlmi ve İçtimai Hizmetler Vakfı'na ait riskli binayı 5.7 milyona aldığı ve binanın kullanılamadan yıkıldığı da tespit edildi. Bu binaların neden alındığı incelenirken soruşturmaya mülkiye müfettişleri el koydu.