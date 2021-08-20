İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile genelge! İşte yeni corona kararlarının ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı, 81 ile corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni kararlarla ilgili genelge gönderdi. 'Bazı faaliyetler için PCR testi zorunlululuğu' konulu genelgede, yeni kararların uygulanmaya başlayacağı tarih duyuruldu.

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İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ilin valiliğine ‘Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu’ konulu genelge gönderildi.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek” denildi.

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