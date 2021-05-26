İETT’nin pandemi bilançosu: Yolculuk sayısı yüzde 40, gelir yüzde 30 düştü

İBB Meclisi'nin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen oturumunda İETT'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu sunuldu. Rapora 152 ret, 95 kabul oyu kullanıldı. Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre faaliyet raporu yetersiz bulunmakla birlikte ret oyları dörtte üç çoğunluğu sağlayamadığı için onaylanmış kabul edildi.

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili yaptığı sunumda İETT filosunun 2 bin 625 otobüs, 603 metrobüs ve 60 elektrikli araç olmak üzere toplamda 3 bin 288 araçtan oluştuğunu ve ortalama 9 yaşında otobüs filosunun yaşının giderek yaşlanma sınırına yaklaştığını anlattı. Metrobüs filosunun da ortalama 10 yaşında olduğunu, bazı araçların kilometrelerinin 2 milyona yaklaştığını kaydetti.

“9 ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK”

İETT olarak salgınına karşı aldıkları önlemleri anlatan Bilgili “Tüm bu önlemlere ve verdiğimiz mücadeleye rağmen personelimizin yüzde 25'inden fazlası ben de dahil virüse yakalandı. Bugüne kadar 9 çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz” dedi.

PANDEMİ ETKİSİ: YÜZDE 40 AZALDI

Bilgili, pandemi nedeniyle İETT'nin yıllık yolculuk sayısının 2019 yılına göre 573 milyondan 353 milyona düşerek yaklaşık yüzde 40 azaldığını açıkladı. Bilgili “Normalde yoğun yolculuk yapılan aylarda aylık 50 milyon civarında olan yolculuk sayımız, pandeminin yoğun olarak yaşandığı ilkbahar aylarında yüzde 90'a varan oranda düşüş gösterdi. Yaz aylarında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yolcu sayılarımız Ekim ayına kadar kademeli olarak artmış olsa da Kasım ve Aralık aylarında yaşanan, pandeminin ikinci zirve dönemi nedeniyle tekrar büyük oranda bir azalış ile yılı tamamladık” dedi.

SEFER SAYILARI ARTTI

Yolculuk sayılarının yüzde 40 azalmasına rağmen sefer sayısının 2019 yılının da üzerinde tamamlandığını anlatan Bilgili “2019 yılında 7,6 milyon olan sefer sayısı, 100 bin artış göstererek 2020 yılında 7,7 milyona yükseldi. 2019 yılında 219 milyon kilometre yol kat etmişken 2020 yılında 223 milyon kilometre yol kat ettik” diye konuştu.

“GELİR YÜZDE 30 DÜŞTÜ”

Yolculuk sayılarındaki düşüşe bağlı olarak yolculuk gelirlerinin de pandemi öncesinde yapılan iyileştirmeye rağmen yaklaşık yüzde 30 düştüğüne dikkat çeken Bilgili şu bilgileri verdi:

* Son 5 yılda yolcu başına gelirimiz neredeyse sabit kalmış iken, yolcu başına giderimiz ise enflasyon ve döviz kurlarındaki artışa da paralel olarak sürekli artmıştır. 2016 yılında yolcu başına 3,2 lira olan maliyetimiz, 2020 yılında yolculukların yüzde 40 azalmış olmasına rağmen kapasite sınırlamaları sonucu seferlerin azaltılamamış olması nedeniyle yolcu başına maliyetimiz 6,6 liralara kadar yükselmiştir.

* Yıllar içinde gelir ve gider arasında oluşan bu farkın artması sonucu, 2016 yılında gelirin gideri karşılama oranı yaklaşık yüzde 55 iken, bu oran 2020 yılında yaklaşık yüzde 35'e kadar düşmüştür. İETT'nin Türk Lirası enflasyonundan etkilenen ana gider kalemleri; personel giderleri ile mal ve hizmet alımlarından oluşmaktadır. Bu kalemler toplam giderlerimizin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır.

* Öte yandan İETT'nin döviz kurundan etkilenen ana gider kalemleri ise; akaryakıt ve başta yedek parça olmak üzere diğer bazı mal alımlarından oluşmaktadır. Dövize bağlı bu kalemler de toplam giderimizin yaklaşık diğer yarısını oluşturmaktadır.

“2.7 MİLYON MASKE DAĞITTIK”

Salgının başlangıcından bu yana toplam 2 milyon 700 bin maske tedarik ederek şoförlere ve yolculara dağıttıklarını belirten Bilgili, “200 bin litre dezenfektan alımı da gerçekleştirdik. Satın aldığımız dezenfektanların litre birim fiyat ortalaması 13 lira olup, 2021 yılında ise dezenfektan teminini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ iştirakimizce üretilen dezenfektanları bedelsiz bir şekilde alarak yaptık” dedi.

“5'Lİ ÇETEYE MİLYAR DOLARLAR ÖDENİRKEN…”

İYİ Parti Grup Sözcüsü Dr. Suat Sarı da yaptığı konuşmada 7 aydır 300 yeni metrobüs alımı için hazineden onay çıkmamasına tepki gösterdi. Sarı “Yolcu taleplerini karşılamak amacı ile geçen yıl meclisimiz tarafından onayı verilen 300 metrobüs alımı için 7 aydır hazineden onay bekleniyor. Bu gecikme, İstanbul halkının daha konforlu toplu ulaşım seyahatine engel olmaktır. Merkezi hükümet; geçmeyen araçlar, uçmayan yolcu için 5'li müteahhit çetesine milyar dolarları öderken, sadece 90 milyon avro dış borçlanmaya siyaseten onay vermemektedir” dedi.

“MECLİSE SAYGISIZLIK”

Sarı tepkisini şöyle sürdürdü:

* 128 milyar doların nereye gittiğinin hesabını veremeyenler, bakanlığını kazıklayan bakanı Yüce Divan'a gönderemeyenler İstanbul'un 300 otobüsüne onay vermeyi geciktiriyorlar. Bu paradigma aynı zamanda İBB Meclisi'nin oybirliği ile aldığı karara da saygısızlıktır. İstanbulluların ulaşım konforuna darbe yapan bu anlayışı ve onayı bekleten siyasi iradeyi İYİ Parti grubu olarak kınıyoruz.

“CUMHURBAŞKANIM BİR İMZAYI NEDEN SAKINIYORSUNUZ?

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da onay bekleyen yeni metrobüs alımı konusuna dikkat çekerek önceki dönemde alınan ve İstanbul'a uygun olmadığı için depolarda çürümeye bırakılan, rampa çıkamayan Phileas marka otobüslere atıf yaptı. Kösedağı “Sayın Cumhurbaşkanım 6 aydır imzanızı bekliyoruz. Birileri kendisine yanlış bilgi verip kararı geciktiriyor olabilir. Sayın Cumhurbaşkanım vallahi de billahi de Phileas marka otobüs almayacağız. Sayın Cumhurbaşkanım İstanbul halkından bir imzanızı niçin sakınıyorsunuz?” dedi.

CUMHUR İTTİFAKINDAN 66 BİN SERVİS ARACI TEKLİFİ

Oturumda, Cumhur İttifakı İstanbul'da yaşanan trafik sorununa karşı bir teklifte bulundu. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere İETT’nin ilave 250 adet yeni hattı faaliyete geçirmesi, pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik darboğazda olan 66 bin servis aracının geçici olarak toplu taşıma sistemine entegre edilmesi teklif edildi. Teklif karar, oyçokluğu ile kabul edildi. CHP grubu, teklifin verilme biçimi usul olarak doğru olmadığı gerekçesi ile “hayır” oyu kullandı. İBB İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da teklifin bilime ve ilime aykırı olduğuna dikkat çekerek “Bu öneri yerine İstanbul’un mevcut trafiğiyle ilgili kafa yormalısınız” dedi. İstanbul trafiğini düzenlemenin en önemli şartının kademeli mesai saatine geçiş olduğuna vurgu yapan Sarı, AKP grubunun bu teklif için harcayacağı enerjiyi, esnek mesai saati uygulaması için kullanılmasını istedi.

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