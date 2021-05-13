İkizdere’de orman katliamı bayramda da devam etti

Pandemi, sokağa çıkma yasağı, ramazan demeden İşkencedere’de Vadisi’nde yapılacak olan taş ocağı için yol açma çalışması yapan Cengiz İnşaat, bayramın birinci günü de rahat durmadı. Bölge halkına bayram günlerinde çalışma yapılmayacağını belirten şirket elemanları, sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle yine ormanı katletmeye başladı.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMAYI DURDURDU

Ormanlık alanda iş makinelerinin bayramda bile çalışmasına devam etmesine tepki gösteren köylüler, demir kapıyla kapatılan yoldan alana giremedikleri için dik yamaçlardan tırmanmak zorunda kaldı. Güçlükle iş makinesinin yanına ulaşan köylüler iş makinelerinin çalışmasına engel oldu.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında uzun süre bekleyen köylüler, şirketin çalışma olmayacağını açıklaması üzerine çalışma alanından ayrıldı ancak bölgeyi terk etmedi. Köylüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan ve İkizdere halkının direnişten vazgeçtikleri yolundaki videoya tepki göstererek, “Biz vazgeçmedik” mesajı verdi.

CHP’Lİ VEKİLDEN TEPKİ

Vadide köylülerin verdiği mücadeleye ilk günden itibaren destek veren CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından bayram günü çalışma yapan şirkete tepki göstererek, “Söz verdiler, Bayramın birinci günü çalışmayacaklardı ama sözlerini tutmadılar. Her zamanki gibi fırsatçılık yaptılar, her zamanki gibi yalan söylediler, bugün de yıkmaya, yok etmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.