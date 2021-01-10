İktidar, SÖZCÜ’ye karşı vergi silahını kullandı

CHP'nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2020 Basın Özgürlüğü Raporu'nu hazırladı. “İktidar, yayınlarından rahatsız olduğu SÖZCÜ'ye karşı vergi silahını da kullandı, milyonluk ceza kesti” denilen raporda, RTÜK ve Basın İlan Kurumu (BİK) eliyle TV ve gazetelere ağır yaptırımlar uygulandığı vurgulandı. Rapordaki çarpıcı tespitler şöyle:

– 2020'de gazeteciler 479 kez hakim karşısına çıktı, 78 gazeteci gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. 2 TV kanalı 5'er gün karardı, bir TV kanalı iktidar baskısı ile 26 günde yayın hayatına son verdi.

– BİK, iktidarın sopası oldu. Basın İlan Kurumu Cumhuriyet Gazetesi'ne 110 gün ilan kesme cezası verdi. SÖZCÜ ve Korkusuz gazetelerine 46 gün ilan kesme cezası verildi. 5 gazeteye 333 gün ilan kesme cezası verildi.

– İktidar, yayınlarından rahatsız olduğu SÖZCÜ'ye karşı, vergi silahını da kullandı. Vergi rekortmeni SÖZCÜ'ye, Ankara'dan özel müfettiş gönderilerek 14.5 milyon lira, Odatv'ye de 371 bin lira vergi cezası kesildi.

– RTÜK, SÖZCÜ Gazetesi'nin TV kurma başvurusu ile Halk TV'nin HD yayın için yaptığı başvuruları siyasi gerekçelerle bekletiyor. SÖZCÜ TV daha yayına başlamadan 26 bin lira para cezası verildi.

2020'de gazeteciler adliye koridorlarından çıkamadı

Çakırözer raporunda, 2020'de gazetecilerin adliye koridorlarından çıkamadığının altını çizdi. Raporda şöyle denildi:

– Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu SÖZCÜ Gazetesi çalışanlarına yönelik davada toplam 20 yıllık hapis cezaları istinaf mahkemesince onandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açtığı davada Yılmaz Özdil'e 5 ay hapis cezası verildi.

– Gazeteciler toplam 479 kez hakim karşısına çıktı. Toplam 140 yıl hapis cezası verildi, 25'i tutuklandı.

Türkiye'de medya çölleşiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Türkiye'nin, 2002'de 99'uncu sırada olduğu Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2020'de 154'üncü sıraya kadar gerilediğini söyledi. “Gazeteciler baskı altında, medya çölleşiyor'' dedi.