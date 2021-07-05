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İmamlar AKP’li belediyeden özel plaj günü istedi

Zonguldak’ın en gözde plajı olan Kapuz plajının yeni sezon için yapılan hazırlıkları AKP’li belediye tarafından tamamlandı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan’dan imam, müezzin ve din görevlileri sadece bir günün kendilerine ayrılmasını istedi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 15:38, 05/07/2021
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İmamlar AKP’li belediyeden özel plaj günü istedi

Kent merkezinde halkın yoğun olarak kullandığı Kapuz Plajı'nda yeni sezon hazırlıkları bitti. Haftanın 2 günü sadece kadınlara diğer günler ise bütün vatandaşlara hizmet veren plaj için din görevlileri de sadece kendileri için bir gün talep etti.

BAŞKAN TALEBİ DEĞERLENDİRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, geçtiğimiz gün Kapuz Plajı'nda yaptığı inceleme sırasında din görevlilerinde kendileri için bir gün talep ettiklerini belirterek, bu konuyu plaj görevlileri ile konuşup değerlendireceğini dile getirdi.

Plaj, Salı ve Perşembe günleri sadece kadınlara diğer günler bütün halka hizmet veriyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:37,