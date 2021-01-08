İmamoğlu cami açılışında konuştu: Ben o ocaklarda yetiştim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde temelini attığı Beylikdüzü İbrahim Cevahir Camii'ni ibadete açtı. Açılış törenine CHP Parti Meclisi üyesi Bülent Tezcan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve merhum İbrahim Cevahir'in yakınları, mahalle muhtarları ve gaziler katıldı.

Törende Cevahir ailesi adına konuşan Hamdi Cevahir, “Cevahir ailesi, hayırsever bir ailedir. Birçok tesisi toplumumuza kazandırmıştır. Bu cami de onlardan biridir. Daha önce de Sayın Ekrem İmamoğlu'na söz verdiğimiz gibi, Cevahir ailesi olarak bir kreş yapacağız inşallah” dedi.

“İYİİKLE YARIŞANLAR BURADA”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmada bölgenin bu camiye ihtiyacı olduğunu belirterek “Burada zemin sorunu yaşanıyordu. Sıkı bir yatırımla, zeminle alakalı sorunu hep beraber giderdik. Kolay süreç icra edilmedi” dedi. Cevahir ailesinin iyilik konusunda yarışan bir aile olduğunu dile getiren İmamoğlu;

“Kıymetli İbrahim Cevahir ağabeyimiz de benim yakinen tanıdığım birisidir. Evlatları, burada bir eser üreterek, cami inşa ederek ismini yaşatmayı niyet etmiştir. Bugün burada iyilikle yarışanlar var. Güzel işler yapıldı. Sordum imam görevlendirilmiş mi diye; görevlendirildi. İmamımıza da başarılar diliyorum. İnşallah burada güzel hizmetler yapsın” diye konuştu.

“MİLLİ DAYANIŞMAYI CAMİLERDE YAŞADIK”

İmamoğlu camilerin insanları bir araya getirdiğini, birleştirdiğini, kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlattığını söyleyerek “Biz milli dayanışmayı da bu camilerde yaşattık ve yaşadık. Biz Kurtuluş Savaşı’nı da camilerde hararetlenerek, yollara çıkarak, yollara dökülerek kazandık. Yani buralar bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Maneviyat içerir. Siyaset şu kapıdan içeri hiç giremez. Allah esirgesin, Allah korusun. Buranın sahibi yoktur, sahibi Yüce Allah” dedi.

“CAMİ YAPARKEN ENGELLENDİK”

İmamoğlu, tebrik etmek için müftünün açılışa gelip gelmediğini sorduğunu ancak gelemediğinin kendisine aktarıldığını ifade etti. İmamoğlu şunları söyledi:

“Benim yeni yaşadığım şey değil. Cami yaparken nasıl engellediğimize bakın. Taziye evi yaparken nasıl engellediğimiz… Yüce Allah biliyor, ben biliyorum, kullar da biliyor. Bunlar 7 senedir yaşadıklarım, yeni değil. Allah akıl versin diye dua ediyorum onlar için. Allah’ım onlara gani gani akıl versin, rahmet yağdırsın onlara. Vallahi amin deyin, ihtiyaçları var. Benim inancımı temsil eden hiç kimsenin siyaset ile zerre ilgisi olamaz. Ben çünkü onun önünde önümü iliklerim, duamı ederim. Ben o ocaklarda yetiştim. Benim rahmetli dedem Trabzon’da Pazarkapı'da kadim bir caminin yıllarca dernek başkanlığını yapmış adamdır. Ben sokağı bilirim, mahalleyi bilirim, camiyi bilirim, Kuran kursunu bilirim. Bu ruhun tersine hareket edenlere tekrar ifade ediyorum, bak kınama yok, Allah'ım onlara akıl ver.”

İLK CUMA NAMAZI KILINDI

Eksik kalan müftülük binasını da bitireceklerini kaydeden İmamoğlu “Büyükşehir olarak bitireceğiz. Kullanıp kullanmamak onlara aittir. Kullanmazlarsa biz orayı güzel inancımız için en uygun şekilde kullanmaya hazırız. Bizim özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın simgesidir camilerimiz ve oradan duyduğumuz ezan sesleri. Bizi doğru yoldan Allahım ayırmasın. Bizi yanlışa iten hangi anlayış varsa da onlardan Allah bizi esirgesin” dedi.

Caminin çevresini de hızlıca düzenleyeceklerini dile getiren İmamoğlu, caminin arkasına Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın adını taşıyan bilim sanat merkezi yapılacağını söyledi. Konuşmaların ardından Mustafa Demir Hoca'nın okuduğu Kur'an tilaveti dinlendi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, etkinlikten sonra camideki ilk Cuma namazını kıldı.