İmamoğlu, kayınvalidesini son yolculuğuna uğurladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 77 yaşındaki kayınvalidesi Hava Kaya, bir süredir Beylikdüzü’nde özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Dün akşam Trabzon’a gelen Ekrem İmamoğlu bugün Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Köyü Camii’nde düzenlenen törene katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Hava Kaya toprağa verildi.

İMAMOĞLU YALNIZ BIRAKILMADI

Köy camisinde yapılan törene, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan, Özgür Karabat, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve Kaya ailesinin yakınları katıldı.

DİLEK İMAMOĞLI CORONA NEDENİYLE CENAZEYE KATILAMADI

Ekrem İmamoğlu cenaze töreninde yaptığı açıklamada, “Coronadan dolayı bugün burada olamayan sevgili eşimle beraber Havva annemizin bereketini yıllardır kendi evimizde yaşadık. Bu yönüyle Havva annemizi hiç unutmayacağız. Elbette dualarımız onunla. Cümle cemaatin geçmişine rahmet diliyoruz. Annemizin de mekanı cennet olsun. Duamız odur. Ama inanıyoruz ki annemiz gerçekten cennetlik bir insandı. Faydalı işlerin peşinde koşan ve iyi evlat yetiştirmek için mücadelesini veren bir anneydi. Bu duygularla onu uğurlayacağız. “Anne kutsaldır, cennet annenin ayakları altındadır” derler ya biz ve bütün ailemiz annemizin kutsallığını yaşamış bir aileyiz” diye konuştu.