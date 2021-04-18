Çorlu’daki tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel ve eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz Covid-19’a yakalanmış, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı.

Yaşam mücadelesi veren Mısra Öz’e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da şifa mesajı geldi.

ZİYARET GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Mısra Öz’ün 2019 yılında kendisini ziyaretindeki konuşmasının görüntüsünü paylaşan İmamoğlu, “Mısra Öz onurlu bir mücadele veriyordu, şimdi de sağlığı için direniyor. Yakından takip ediyor ve acil şifa diliyorum” dedi.

2 Mayıs 2019 tarihinde İmamoğlu’nu ziyaret eden Mısra Öz, “O kadar acı bir şey ki bu, tabelada koskoca adalet sarayı yazıyor, biz altında adalet arıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen adalete inanıyorum. Çünkü bir şeyler değişecek bu ülkede. Değişim başladı, değişmeye de devam edecek, bunan inanıyorum. Benim çocuğum geri gelmeyecek. Ama bundan sonra başka diğer çocukların bu ülkede yaşaması gerekiyor. Kimi duyarsam yurt dışına gitme planı yapıyor. O yüzden de bu çocukların korunmaya ihtiyacı var” diye konuşmuştu.

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