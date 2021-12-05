İmamoğlu paylaştı: İşte gerçek enflasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı TÜİK verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerini paylaşan İmamoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi" dedi. Verilere göre İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı.

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İstanbul Planlama Ajansı, kentteki enflasyon verilerini açıkladı. Sosyal medyadaki paylaşımda görsellere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı;

*İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı.

*Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.

*Yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatlar 3.000 noktadan toplanmıştır.

*Ürün ağırlıkları İstanbul İstatistik Ofisimiz tarafından 2020 yılında 1.600 hane ile gerçekleştirilen yaşam maliyeti araştırmasından alınmıştır.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tartışmalı TÜİK verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in gerçek enflasyon rakamlarını milletten gizlediğini gözler önüne serdi. İşte planlama ajansımızın verilerine göre, İstanbul'daki gerçek enflasyon!”

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