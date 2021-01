İmamoğlu: Su kesintisi yaşanmayacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu meydan tasarımları yarışmasını kazananlara Saraçhane'deki İBB Başkanlık Binası'nda plaket sunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Barajlardaki doluluk oranı, yüzde 20'nin altına düştü. Yağmur bombası tartışılıyor. Böyle bir konu var mı gündeminizde?” sorusuna İmamoğlu “Teknik olarak birçok konu konuşulabilir.

İstanbul'un kuraklık ve çevre sorunları, her gün gündemimiz. Her gün bu şehrin, daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul'u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz; bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'un su sorunu yaşamaması için de A, B, C, D planlarımız söz konusu. Şu anda, ne yazık ki Aralık ayında, mevsim normallerini 5'te 1'i altında bir yağışla geçti. Ocak ayı, iyi başlamadı. Yarından sonra, bir yağmurlu dönemi bekliyoruz meteorolojiden aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp, göreceğiz” yanıtını verdi.

“BİRİNCİ MESELE KANAL İSTANBUL MU?”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bu yıl içinde Kanal İstanbul projesinin başlayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatan İmamoğlu “Böyle bir kuraklık dönemi varken, Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın' Kanal İstanbul'a başlayacağız' cümlesine dair bütün basının gidip soru sormasını bekliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın birinci meselesi bu mudur, yoksa diğer konular mıdır diye soru sormasını beklerim. Lütfen böyle utanacağımız ve utanılacak açıklamalar yapmasınlar. İstanbul'un öncelikleri ile ilgili konuşalım. Birinci sıra depremdir, ne yazık ki artık ikinci sıra kuraklıktır” diye konuştu. İmamoğlu, kentte su kesintisi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruyu da “Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız” diyerek yanıtladı.

