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İmamoğlu ve Yavaş birlikte türkü okudu! ‘Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında’

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte Ankara'nın Taşına Bak türküsünü okudu. O görüntüleri Mansur Yavaş, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında" notuyla paylaştı.

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Aralarında Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Eskişehir, İstanbul, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarının yer aldığı 10 Büyükşehir Belediye Başkanı, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Başkent'te buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte Ankara’nın Taşına Bak türküsünü okudu.

O görüntüleri Mansur Yavaş, “Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında” notuyla paylaştı.

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