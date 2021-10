İmamoğlu’na Elazığ’da coşkulu karşılama

İstanbul Büyükşehir'in Belediyesi'nin okul yapım projesinin protokolünü imzalamak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Elazığ'a gelen Ekrem İmamoğlu çok sayıda vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. İmamoğlu, kendisine takdim edilen 8 köşeli kasketle vatandaşlara seslendi, "Memleketimizin her yerinde olduğu gibi Elazığ'da da her şey çok güzel olacak" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan birçok okul yıkılmıştı. Kentte yaşanan okul sıkıntısını çözmek adına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul yapma kararı almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu amaçla; Gazi Anadolu Teknik Lisesi okul projesinin protokolünü imzalama ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Elazığ’a geldi.

İMAMOĞLU’NA 8 KÖŞELİ KASKET

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Elazığ’a özgü olan 8 köşeli kasketi İmamoğlu’una takdim etti. İmamoğlu, Elazığspor Tesisleri önünde duran ve vatandaşlara selamladı.

“HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

Karşılamada kısa bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Elazığ'da en güzel duyguların beslendiği ve filizlendiği yurtsever insanlarımızın inşallah güzel bir geleceğe imza attığı çağdaş bir güzellikle buluştuğu çok yakın zamanda böylesi bir Elazığ'ı selamlamaya gelmeyi diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yoğun bir programımız var. Her yerde söylediğim gibi Elazığ'da da memleketimizin her yerinde de her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU HARPUT’U GEZDİ

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte Harput’u gezerek bilgi aldı. Elazığ Turizm ve Kültür Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Bulut, İmamoğlu çiftine Harput’un tarihini anlattı. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, Ekrem İmamoğlu’una Elazığ’a özgü yiyecekler hediye etti. Ziyaretin ardından İmamoğlu, Sarahatun Camii’nde cuma namazını kıldı.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul'a götürürüm