İmamoğlu’ndan AKP’lilerin iddiasına yanıt: Alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ve bitme noktasına gelen Beylikdüzü'ndeki Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile İbrahim Cevahir Camii'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'na, cemevi ve cami ziyaretlerinde, CHP milletvekilleri Turan Aydoğan, Gülüzar Emecan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti.

İbrahim Cevahir Camii ziyaretine İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ile babası Hasan İmamoğlu da katıldı. Cami bahçesinde bir süre dinlenen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ailesiyle sohbet etti.

“ALKIŞLAYACAKLARI ÇOK DAHA GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Gazeteciler, bu sırada Kılıçdaroğlu'na, “Dün yeni yıla açılışla girmiştiniz. Ankara'dan da yansımaları oldu AK Parti tarafından. Açılışını yaptığınız tramvay hattı tartışma konusu, ‘Biz yaptık' diyorlar. Siz, ne dersiniz bu açıklamalara” sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, “Buna güzel cevap verilir yani. Atılmış bir pas, artık bunu gole çevirmen lazım” diyerek sözü İmamoğlu'na verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan sözü alan İmamoğlu, soruyu şu şekilde yanıtladı:

* Öncelikle, ‘Biz yaptık' anlayışına gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. Çünkü, 16 milyon İstanbullu yaptı. Haklılar. İstanbullu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler; ister AK Partili olsun, ister diğer partilerden olsun, ister CHP'li, İYİ Partili olsun.

* Ama bu proje özelinde şunu söyleyelim: Yüzde 55'e yakınını biz yaptık. Bizden önceki dönemde de yapılan bir bölümü de var.

* 2016'da temelini attılar, projeyi başlattılar, ‘2018'de bitireceğiz' dediler; bitiremediler. Geldiğimizde durmuş bir proje aldık. Bahsettiğim yüzde 55'lik kısmını, yaklaşık 1 yılı biraz aşkın bir sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp, İstanbullulara kazandırdık.

* Alkışlamalılar. Biz, nasıl bizden önce yapılan doğru işleri alkışlıyorsak, alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar.

* Çünkü, bundan sonra alkışlayacakları çok daha güzel işler yapacağız. Bu hattın içerisinde, gerçekten ciddi, kritik, teknik sorunları da biz çözdük. 2000'e yakın kazık çakılmış bir hatta dönüştü burası.

* Yanlış yapılmış 1,3 kilometresini tekrardan söküp, yıkıp, yeniden yapmak zorunda kaldık. Bu yönüyle bütün sıkıntılarını giderdik ve çözüme kavuşturduk.

* Anlıyorum; kıskanıyorlar. Ama olsun, kıskansınlar. Hatta bugün, biraz daha fazla kıskanabilirler; annemin yanındayım çünkü.

“HER İLÇEYE EŞİT HİZMET GÖTÜRECEĞİZ”

İmamoğlu, “Bulunduğumuz alanla ilgili bir metro projesi olacak mı” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

* Genel başkanım, yolda gelirken, ‘Kendi ilçene ne yapıyorsun' diye sordu. Ben de ‘Çok güzel işler yapıyoruz' dedim. Dün bunu konuştum; genel başkanım da çok üzüldü.

* Bizden önceki dönemde, CHP'li belediyelerin olduğu yerler ile AK Partili belediyelerin olduğu yerler arasında, büyükşehrin kişi başı yaptığı yatırım bedeli, 1'e 3. Yani biri CHP'li, üçü AK Partili.

* Biz de söz veriyoruz bütün İstanbul'un, bütün ilçelerine; çünkü genel başkanımızın bize bir talimatı var: ‘Hangi partiye oy verirse versin, eşit hizmet götüreceksiniz'.

* Biz de bütün İstanbul'un her ilçesine eşit hizmet götüreceğiz. Bu bölge, çok ihmal edilmiş. Yaklaşık 18 yıldır metro sözü verilen bir yer.

* İnşallah, İncirli-Beylikdüzü hattını harekete geçireceğiz. Mahmutbey- Esenyurt hattı… 2017'de ihaleyi yaptılar; çivi çakılmadı. Daha öncesini söyleyeyim mi? Projesi yok, finansmanı da yok; ama şimdi finansmanı da bulduk. Mahmutbey-Esenyurt hattını da biz başlatıyoruz.

* Hani birileri demişti ya; ‘Tabii ki oy veren ilçelere daha önce hizmet götüreceğiz' diyen belediye başkanları vardı İstanbul'un… Biz, tam tersine, oy versin, vermesin -ki o da genel başkanımızın bize tavsiyesidir, talimatıdır- ‘Oy vermeyenlerin gönlüne daha çok girin' talimatı üzerine; ayrımcılık, kayırmacılık yapacaksak, az oy verenlere biraz daha hizmet etmeyi özenle yaparız. Kimsenin endişesi olmasın.

KREŞ VE HARAMİDERE İNCELEMESİ

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, cemevi ve cami ziyaretlerinden sonra Esenyurt'taki Yuvamız İstanbul kreşini ziyaret etti.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan'dan kreşle ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na, yuva öğrencileri tarafından yapılan yeni yıl hediyeleri sunuldu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun son durakları, aşırı yağışlardan kaynaklı su baskınlarıyla gündeme gelen Esenyurt Haramidere'deki İSKİ şantiyesi oldu. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, burada İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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