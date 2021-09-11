İmamoğlu’ndan çok sert tepki: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler

Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağışları ile toplanan yaklaşık 5 milyon liranın bir yıldır banka hesabında bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İmamoğlu "Kul hakkı yiyorlar şu anda. Niye? İki türlü yiyorlar. Bağış yapmak isteyen vatandaşların vicdani hamleleri önünde suçlular. İhtiyacı olan vatandaşların yarasına merhem olacak o paraların onlara ulaşmaması açısında da suçlular" diye konuştu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un ilk katılımcı bütçe uygulaması kapsamında İstanbulluların önerdiği projeleri tanıttı.

İBB'nin Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu'na AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin pandemi döneminde toplanan ve bloke edilen yardım paralarının iade edildiğini ilişkin açıklaması ve İçişleri Bakanlığı tarafından el konulan yolsuzluk dosyalarına ilişkin yargıya başvurması çağrısı soruldu.

İmamoğlu, “İl başkanı konulardan bihaber konuşmuş. Çünkü konularla ilgili süreç tamamen bunun söylediklerinin dışında bir süreç” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ, İŞLEM YAPILMIYOR”

39 yolsuzluk dosyasına İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından el konulduğunu hatırlatan İmamoğlu “Suç duyurusunda bulunuyoruz ancak işlem yapılmazsa bir anlamı olmuyor. Çünkü suç duyurusunda bulunduğunuz insanların tamamı devlet memuru. Devlet memuru olunca da ya bakanlığın ya da valiliğin izin süreçlerinin devreye girmesi gerekiyor. Yani şöyle bir daire düşünün; İçişleri Bakanlığı, müfettiş ve valilik, böyle bir kısır döngü. Bizim bu müdahale etmek istediğimiz 39 dosya bu kısır döngünün içerisinde duruyor. Tabiri caizse top çevriliyor. Ya da çevrilmiyor” diye konuştu. İmamoğlu, bu dosyaların incelenmesi için tekrar belediyeye iadesi için adım atılmasını istedi.

“YARDIM PARALARI İADE EDİLMEDİ”

Pandemi döneminde ihtiyaç sahipleri için hayırseverlerin bağışları ile toplanan yaklaşık 5 milyon liranın da bir yıldır banka hesabında bloke edilmiş durumda beklediğini belirten İmamoğlu, paraların iade edilmediğini söyledi.

İmamoğlu “5 milyon lira, binlerce insanın o gün acil yarasına merhem olacaktı. Bu engellendi. Kasıtlı bir şekilde, siyasi bir akılla engellendi. Toplanan paralar bloke durumda. Kime iade edildi? Bize bir şey iade edilmedi. Para hesapta duruyor. Yardımı yapanlara mı iade edildi? Öyle bir şey de yok. Kaldı ki vatandaş bize parasını emanet etti. O dönem 6 milyon liraya yakın parayı da dağıttık nakit olarak. O zaman suç duyurusunda bulunsunlar, yargılasınlar bizi, yanlış bir şey yapmışsak” diye tepki gösterdi.

“KUL HAKKI YİYORLAR, HESAP VEREMEYECEKLER”

İmamoğlu “5 milyon liranın o hesaplarda durması üzerinden ne bu dünyada ne öbür dünyada ne de hukuk önünde o işe imza atanlar hesap veremeyecekler. Kul hakkı yiyorlar şu anda. Niye? İki türlü yiyorlar. Bağış yapmak isteyen vatandaşların vicdani hamleleri önünde suçlular. İhtiyacı olan vatandaşların yarasına merhem olacak o paraların onlara ulaşmaması açısında da suçlular. Kamu vicdanı bu işin kararını vermiştir” dedi.

İl Başkanı ile daha önce görüştüklerinde bir konu olduğunda bilgi almak için irtibat kuralım diye konuştuklarını aktaran İmamoğlu “Ben kendisini ziyaret etmiştim malumunuz. Her zaman bekleriz biz ayrıca. Gelsinler konuk edelim. Bilmediği hususlarda bilgi isterlerse telefonumuz her zaman açıktır. Arasınlar kendisine bilgi vermekten keyif alırız” dedi.

“ÇILGIN PROJE VAR, ÇILDIRMIŞ PROJE YOK”

“Bütçeye sunulan projeler arasında çılgın projeler var mı” sorusuna da İmamoğlu “Hepsi çılgın aslında. Niye çılgın, çünkü insanların yaşamına dokunuyor. Ama çıldırmış projeler değil. Mesela şöyle bir proje önümüze gelmedi yani İstanbulluların aklına kurban olayım, çıldırmış bir projeyi bize sunmuyorlar. ‘Benim şurada arsam var buraya 1000 tane konut yapalım' diyen çıldırmış bir projeyi bize sunmadılar” dedi.

“TOKİ ŞOV YAPIYOR”

TOKİ'nin Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıbosna Havzası'nda yapacağı konut projesi için 6 Ekim'de düzenleyeceği ihale de soruldu.

İmamoğlu şu yanıtı verdi:

* Kanal hattındaki hangi akıl var ise işin içerisinde, hepsi çıldırmış bir proje aklıdır. Birilerine para kazandırma aklıdır. Oralardaki meraların, tarlaların yok edilmek istendiği süreçlerdir.

* TOKİ alelacele bir şovla ihaleye çıkıyor. Her bakanlık kanalla ilgili ‘ben şunu yaptım' tarzında vardır ya ilkokul öğrencilerinin mutlu olma anı, böyle bir çaba içerisinde bakanlıklar. Birisine, bir kişiye sempatik görünme çabası içerisinde kanal mevzusunu kullanma girişim.

* Bir konut projesi hazırlamışlar hala içinde mülkiyet, parselasyon işlemlerini yapmamışlar. Plan uygulamaları devreye alınmamış. Kaldı ki planla ilgili davalar var.

* Biz her şeyi İstanbullulara soruyoruz siz 2 milyon insanı buraya yerleştirmek için acele ediyorsunuz.

* Bu gibi işlerler hiçbir zaman bir hat çizemezsiniz. O hep büyür. Virüstür.

* Bulaşır ve devam eder. 2 milyonla kalmaz. Milyonlarca insan demektir. Zaten İstanbul’un böyle bir hacmi yoktur, kapasitesi yoktur. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.

* İstanbul’un böyle bir şeye tahammülü yok ve İstanbul’un hiçbir kurumuna sormuyorsunuz.

* İstanbul’un en ana kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sormuyorsunuz. Açılan davaları yok sayıyorsunuz. Konut yapacağız diye yola çıkıyorsunuz.

“DAVA AÇACAĞIZ”

Bu konuyla ilgili de dava açacaklarını açıklayan İmamoğlu, “Alanı deşifre edeceğiz, süreci takip edeceğiz. Her zaman söylüyorum siyasi ömürleri de yetmeyecek. Devletin, milletin parasını heba ettirmeyeceğiz. İstanbul'u yok etmelerine fırsat vermeyeceği. Çünkü artık biz İstanbul’un geleceğini İstanbullularla konuşuyoruz. Bir kapalı odada 3-5 kişinin, bir kişinin dediğini uygulayan bir metodu da yok sayıyoruz. Yok hükmündedir. Siyasi ömürleri de yetmeyecek” dedi.

“OTOBÜS FİLOSU YENİLENMEK ZORUNDA”

İstanbul'da son dönemde sosyal medyada paylaşılan bozulan yolda kalan otobüsler ve otobüslerin bakım ve onarımları için açılan ihaleyi alan şirketin CHP'li bir milletvekilinin mali müşavirliğini yaptığı iddiaları da İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu iddialarla ilgili “Enteresan bir şekilde vatandaşı aldatma çabası” yorumunda bulunan İmamoğlu şunları söyledi:

* Bu ne zaman devreye girdi? Bir otobüs alımı ile ilgili meclisten oybirliği ile çıkan kredi onayı bir yıla yakın süredir Cumhurbaşkanlığı'nda niye bekler? Yani buna birinin aklı eriyor mu?

* İstanbul filosunu yenilemek zorunda. Yıllardır ihmal edilmiş. Geçenlerde depolarda bekleyen kendi dönemlerinde alınmış işe yaramayan ne yazık ki büyük bir yolsuzluk dosyası da içinde barındıran bir otobüs filosunu, tamir bekleyen otobüsler diye yayınlama cehaleti kadar böyle şaşırmış durumdalar.

* Bir yıldır bizim otobüs alma konusundaki kredi talebimiz niçin bekletiliyor. Bırakın yüzlerceyi, binlerce otobüsün yenilenmesiyle ilgili sürecin kademeli bir şekilde İstanbul’da devreye girmesi lazım.

* Çünkü en az 2019'dan geriye 10 yıl boyunca İstanbul’u yönetmeyi unutmuş, hangi köşe başında ben ne yapabilirim çabası içerisinde bulunan topluluğa dönüşmüş geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler.

* Bu akıl dönüyor bu işleri yanıltarak, ‘buraya bak, oraya bakma' dedirterek, gerçeklerden saptırmaya çalışıyorlar.

“BOŞ İŞLER”

Ulaştırma Bakanlığı'nın İstanbul'da yaptığı metro inşaatlarına tüm şehirde kullanılan ve İBB'ye ait metroların “M” olan simgesi yerine “U” logosunu kullanmaya başlamasıyla ilgili de “Vakti bol olan boş işlerle uğraşıyor. M mi U mu diye boş işlerle uğraşan insanlar. Hatta buradan oraya gidip de bu işlerle uğraşan insanlar da ne yazık ki aralarında var” dedi.