İmamoğlu’ndan dikkat çeken Millet İttifakı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın davetiyle geldiği Malatya'nın 3 ilçesi Hekimhan, Arguvan ve Arapgir'de vatandaşlarla buluştu. İlçe gezilerinde İmamoğlu'na, Ağbaba ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, milletvekilleri Ulaş Karasu, Abdurrahman Tutdere, Gürsel Erol, Polat Şaroğlu ile CHP PM üyesi Eren Erdem ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti.

Vatandaşlar, ilçe girişlerinde karşıladıkları heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Farklı noktalarda İmamoğlu'nun yolunu kesen bazı vatandaşlar, heyete köy ayranı ikram etti. Arguvan da ise İmamoğlu'na bağlama hediye edildi. Bağlamayı öpüp alnına koyan İmamoğlu'nun sazı havaya kaldırması, ilginç bir görüntü oluşturdu.

800 YILLIK CEMEVİNİ ZİYARET ETTİ

İmamoğlu, Arapgir yolu üzerinde bulunan Onar Köyü'nde bulunan ve Türkiye'de bilinen en eski cemevi olan, “Büyükocak Cemevi”ni de ziyaret etti.İmamoğlu, 1224 tarihinde inşa edilen ibadethaneyle ilgili köy sakinlerinden bilgi aldı.

Ağbaba ve İmamoğlu'nun cemevi içinde bulunan, ellerin birleşmesi durumunda günahsız olunduğuna inanılan ve “İnsaf Direği” olarak adlandırılan direğe sarılmaları ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Heyet, cemevi ziyaretini, köy sakini Hümmet Kaygusuz'un okuduğu duayla noktaladı. Cemevi çıkışında vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, tarihi ibadethanenin ihtiyaçları için gereken bütün desteği vereceklerini belirtti.

BAŞKANLARDAN İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR

İmamoğlu'nun ilçelerinde ağırlayan Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ziyareti ve verdiği desteklerden dolayı İBB Başkanı'na teşekkürlerini sundu. Vatandaşlarla halay çeken sohbet eden İmamoğlu, yaptığı konuşmalarda, özetle şunları dile getirdi:

“Bu sıcaklığınız, aslında ülkemizin her karış toprağındaki sıcaklığı hissettiriyor. Türkiye'miz o kadar güzel bir ülke ki, insanları o kadar güzel insanlar ki… Bu milletin arasına dönem dönem bazı nifak tohumlarını sokmak isteyenler, bazı zorluklar çıkartmak isteyenler, insanları birbirinden ayrıştıranlar, ötekileştirenler şu güzel nimetin farkında değiller ya; ben vallahi onlara acıyorum. Allah, onlara akıl versin. Ben; bu toplumun, bu milletin kendi değerlerine, topraklarına, insanına, yurduna, vatanına, bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'üne olan o güzel düşkünlüğüne hayranım.”

“KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER, TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE HAZIRLIYOR”

“Türkiye'nin her yerinde çok çalışan belediye başkanlarımız var” diyen İmamoğlu, “Sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil; Türkiye'nin her yerinde Hekimhan, Arguvan, Arapgir'deki belediye başkanlarımız gibi güzel kahramanlarımız var. Türkiye'nin değişimini, yeni bir döneme adım atışını, işte bizlerin başarısı hazırlayacak. Ve bunu, sizinle kurduğumuz dayanışmayla başaracağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ilk defa ortak aklın, bir arada düşünebilmenin, bir arada iş üretebilmenin alt yapısının oluştuğunu vurgulayan İmamoğlu, Milet İttifakı partilerinin liderleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte muazzam bir iş birliği gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Türkiye'yi geleceğe hazırladığını vurgulayan İmamoğlu, kendisinin de İBB Başkanı olarak sorumluluğunun farkında olduğunu belirtti.

“İSTANBUL, TÜRKİYE DEMEK”

İmamoğlu “İstanbul, Türkiye demek. İstanbul, Türkiye'nin her yerinden insanların geldiği ve oluşturduğu, dünyanın en güzel kenti. Ama sorumlulukları var. İstanbul güzel şeyler üretirse, Türkiye de üretiyor. İstanbul'da işler yoluna giriyorsa, Türkiye'de de işler yoluna giriyor. Onun için bizim sorumluluğumuz çok büyük. İstanbul'da çok büyük işlere imza atıyoruz. Çok çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla. 14 belediye başkanı arkadaşımla, İstanbul'un her noktasında, çok güzel işler yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“BAHANEMİZ OLMADAN, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Yapacak çok işleri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “O kadar çok işimiz var ki. İşimizi yaparken, bir de arkamızdan tutup, yapmamamız için çekenler de var. Ama bilmiyorlar ki, o bir avuç insan bizi böyle arkaya çekiyor ya; bizi milyonlarca insan ileriye çekiyor, ileriye çekiyor. Hala bunu anlayamadılar. Yani bizi yıldıramazlar. Bahanemiz olmadan, çok çalışacağız. İstanbul'da çok güzel işlere imza atacağız. Bu güzel imzamızı, Anadolu'nun da her yerine yaygınlaştırma konusunda güzel iş birlikleri yapacağız. Türkiye'mizin önü açık. Milletimizin önü açık. Asla umudunuzu kaybetmeyin. En zor koşullarda bile, en üst seviyede dayanışma gösterin. Çok güzel günler bizleri bekliyor. İstanbul'da olduğu gibi, bütün Türkiye'de de her şey çok güzel olacak” dedi.

ADIGÜZEL: İMAMOĞLU, BİNLERCE GENCE UMUT OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de memleketi Arguvan'da bir konuşma yaptı. Arguvan'ı, “türkülerin başkenti” sözleriyle tanımlayan Adıgüzel, “Tabii Arguvan'ı sadece türkülere sıkıştırırsak, haksızlık ederiz. Arguvan; hoşgörünün, mütevazılığın de kentidir. Arguvan; çevreye, eğitime, demokrasiye, kadın-erkek eşitliğine, Mustafa Kemal Atatürk'e vermiş olduğu değerle ön plana çıkmış bir ilçemizdir. Neden bunlardan bahsediyorum? Çünkü Türkiye'de bugün her fırsatta nefret tohumlarını eken bir iktidar var. Buna karşı biz, hep birlikte barış, kardeşlik ve huzur diyoruz” şeklinde konuştu. Adıgüzel, konuşmasına şöyle devam etti:

“Her fırsatta engeller çıkaran bir iktidar var. ‘Neden sosyal yardım yapıyorsunuz' diyen bir iktidar var? Ama bir şeyi unutuyorlar değerli arkadaşlarım; 6 Mayıs günü YSK'nın haksız, hukuksuz kararıyla İstanbul seçimlerinin tekrarlanma kararı alındı. Ekrem İmamoğlu, kararlılığıyla ve enerjisi ile Türkiye'deki binlerce gence umut oldu. Ve ‘Ben haklıyım. Hakkımı alacağım. 18 günde neler yaptım, 1800 günde sizleri çıldırtacağım' dedi iktidara. Ve görüyoruz ki; çıldırıyorlar, bahane arıyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok derler. Seçim, ilk sandıkta geliyor. Bu süreçte, hep birlikte İstanbul'da çalıştık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz burada seslerinizi yükselttiniz ve bir şeyi ispatladınız. Arguvanlılar, hiçbir zaman güçlünün yanında olmaz. Her zaman haklının yanında olur. Ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında oldunuz. Haklıya hakkını teslim ettiniz.”

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Erdoğan'a videolu yanıt