İmamoğlu’ndan metro açıklaması: Kötü bir iş yapılmış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattını, 28 Ekim 2020'de İstanbulluların hizmetine açtı. Yoğun olarak kullanılmaya başlayan hattın Mecidiyeköy istasyonu 7 Nisan'da bakım onarım çalışmaları nedeniyle işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada “Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Bu süre içerisinde seferlerimiz Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır” denildi.

“KÖTÜ BİR İŞ YAPILMIŞ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz'da katıldığı programın ardından konuyla ilgili sorular üzerine açıklama yaptı. İmamoğlu “İstanbul'un 5+5 yılı sorgulanmalı. Son beş yılı öyle tarifsiz ihmallerle dolu ki… Bir metro hattı iki ihaleyle verilir mi? Yapısını başkası, tekniğini mekaniğini başkası yapacak. Böyle bir şey olmaz, bu işler bütüncül işlerdir. Bir konsorsiyum olabilir; ama bütüncül, uyum ve entegre şekilde olmalıdır” dedi.

İstasyonda bir sürü teknik sorun olduğunu belirten İmamoğlu “Uzmanlarımız iki gündür inceliyor. Rapor çıktıktan sonra, sizlerle paylaşacağız. Ne yazık ki kötü bir iş yapılmıştır. Su ve drenaj, izolasyonla ilgili bir sorun taşıdığını düşünüyoruz. Ama şu anda hukuksal başvuru yapıldı. Uzmanlar orada çalışmalarını yapıyor. Sorun ortaya çıktıktan sonra paylaşırız. İstanbul, başıboş düzenden kurtulmuştur. Artık metro yapımından, yoksula yardımlara kadar aynı titizliği gösteriyoruz. Kararlıyız. Bugün İstanbul düzeldi, yarın da Türkiye düzelecek inşallah” diye konuştu.