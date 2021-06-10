İnce’den Erdoğan’a ‘açlık’ yanıtı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın açıklaması düzenledi.

“ERKEN SEÇİM İHTİMALİ İKTİDARA BAĞLI”

Gündemdeki erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, “Erken seçim olabilmesi için ya Cumhurbaşkanı'nın iradesi lazım ya da 360 milletvekili lazım. Yani her ikisi de iktidara bağlı. Ama biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki; biz seçime hazırız ama Türkiye'nin demokrasisinin önünün açılması lazım. Gelin, seçime girme şartlarını kolaylaştırın.” şeklinde konuştu.

“MAFYADAN 10 BİN DOLAR MAAŞ ALMAK AHLAKSIZLIKTIR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki iddiası olduğunu söyleyen İnce, “Sayın Soylu diyor ki, '10 bin dolar maaş alan siyasetçi var.' Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki, ‘Saray'dan para alıp parti kuranlar var. Saray'dan para alıp parti kurmak da, mafyadan 10 bin dolar maaş almak da ahlaksızlıktır. Ama iftira atmak da ahlaksızlıktır. Üç milletvekilimiz; Özcan Özel, Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy bir meclis araştırması istediler, '10 bin doları kim aldı?', ‘Saray'dan parayı kim aldı?'” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI'NIN BUNU SÖYLEMEYE HAKKI DA, HADDİ DE YOK”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik, “Nankörlük parayla değil… Neymiş, millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin… ” sözlerine tepki gösteren İnce, şöyle konuştu:

* Bu ülkede, ‘açları da siz doyurun' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Bunu demeye hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Vergileri sen toplayacaksın, vatandaşa ibanı sen vereceksin, paraları sen alacaksın; muhalefete, ‘açları siz doyurun' diyeceksin… Majestelerinin muhalefeti de susup bekleyecek.

* Sayın Erdoğan, ‘ver yetkiyi gör etkiyi' demiştin, ne oldu? Çevrende o kadar açgözlüler var ki, karnı aç olanları görmez oldun artık. Yanında, mafyadan para alanlar var. Senin yanında, beş maaş alan bürokratların var. Onların olduğu bir ortamda çevrendeki açgözlüler yüzünden gerçekten karnı aç olanları görmez oldun.

“SAVCI DEDİĞİN YÜREKLİ OLUR, NEREDESİNİZ SİZ?”

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarına ilişkin de açıklama yapan İnce, “Ortalıkta büyük iddialar var 2 Mayıs'tan beri. Bunlar araştırılmalıdır. Siz, PKK'yı tanık kabul ediyorsunuz, Genelkurmay Başkanı'nı hapse atıyorsunuz da bu iddiaları niye araştırmıyorsunuz? Bu iddialar AKP'nin iç işi değildir. Bu iddialar Türkiye'nin sorunudur. Sayın Soylu iki defa televizyona çıktı, açıkça tehdit etti. Hiçbir şey anlatmadı ama aba altından sopayı gösterdi. ‘Bana sahip çıkın yoksa gereğini yaparım' dedi. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamıyor… Savcılara sesleniyorum: Savcı dediğin yürekli olur, neredesiniz siz? Bu iş Meclis'in işidir ve savcıların işidir. Her ikisi de ne yazık ki hareket edemiyorlar” diye konuştu.

“EKOSİSTEMİ KAYBEDERSEK EKONOMİYİ KAYBEDERİZ”

İnce, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin görüşlerini paylaşan İnce, şöyle dedi:

* Kanal İstanbul'un hiçbir yararı görünmüyor. Bir tane yararı var: Emlak zengini çok olacak. Dünyanın göz bebeği İstanbul'u, üç-beş tane Katarlıya peşkeş çekeceğiz diye, üç-beş tane AKP'liye rant elde ettireceğiz diye önceliğimiz mi bizim bu? Bu bizim önceliğimiz değil. Ekosistemi kaybedersek ekonomiyi kaybederiz. Hiçbir bilimsel tarafı yok bunun. ‘Biz iktidar olduğumuzda parayı ödemeyiz.' Devlet yönetecek insanların bunu söylememesi gerektiğini düşünüyorum.