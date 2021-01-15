İngiltere-Katar seferini yapan uçak Şanlıurfa’ya acil iniş yaptı, yolcuda corona virüsü çıktı

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden Katar Havayolları’na ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa GAP Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Corona virüsü şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde GAP Havalimanı’ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun corona virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Yolcu hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda corona virüsü tespit edildiğini iletti. İHA

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