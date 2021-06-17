İnşaat sahasında oğlunu yitiren baba yargıya sitem etti

Taziye ziyaretinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile partililer eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, aileye başsağlığı diledi.

“KENDİ ELLERİMİZLE TOPRAĞA VERDİK”

Evlat acısının tarifinin olmadığını ve perişan durumda olduklarını söyleyen acılı baba, “Canımızdan can gitti. Kendi ellerimizle toprağa verdik… Önlemsizlik, dikkatsizlik bu. Bir inşaat alanının dört sene sürmesi, gerçekten uzun bir süre. Hiçbir güvenlik önlemi yok” sözleriyle dert yandı.

“NASIL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK DIŞARI ÇIKIYOR?”

İnşaat sahibinin serbest bırakıldığını belirten ve duruma tepkili olan baba, “Ben kendimden örnek vereyim; dışarda ola ki biriyle tartıştım, oldu ki karşımdaki vefat etti. Ben (hapse) girdim mi çıkamam… Ama bu adam, (inşaatın sahibi) ‘katil zanlısı' sıfatıyla ortada dolaşan bir kişi, nasıl iki gün sonra elini kolunu sallaya sallaya dışarıya çıkıyor? Bunda hemfikir olamadım daha… Benim evladım öldü, Allah göstermesin, üç gün sonra da başka bir çocuğun ölmeyeceğinin garantisi de yok” açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan dikkat çeken Millet İttifakı açıklaması