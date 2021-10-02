İnşaattan düşen 61 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katından beton zemine düşen 61 yaşındaki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

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İzmir Buca’da dört katlı binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören Kemal Demir bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Demir’in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, kafa üstü düştüğü öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Birinci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden Kemal Demir’in yakınları, sinir krizi geçirdi. Demir’in çok sayıda yakını cenazeyi almaya istedi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

HER GÜN 4-5 İŞÇİ ÖLÜYOR

Demir’in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye’de her gün ortalama 4-5 işçi çalışma sırasında hayatını kaybediyor. En çok ölümler inşaatlarda meydana geliyor.

İHA

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