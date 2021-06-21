İpek Hattat davasında karar

İstanbul Sarıyer’de iddiaya göre 25 Şubat 2021 tarihinde Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat, bozulan tabletini servise götürmek için gönderilen moto kurye Renas Demirbaş’ı evinde alıkoydu. Demirbaş'ın patronunun polise haber vermesi üzerine Demirbaş, polis ekiplerince kurtarılmıştı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada kurye Renas Demirbaş ile avukatı hazır bulundu. Duruşmaya katılmayan İpek Hattat, sevgilisi ve şoförünü ise avukatları temsil etti.

BERAAT TALEP ETTİLER

Mahkemede hazır bulunmayan tutuksuz sanıklar İpek Hattat, Hüseyin Sami Yüzer ile Veysel Güven'in avukatlarından, müvekkilleri adına son savunmaları ve son sözleri alındı. Avukatlar, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçları işlemediklerini ifade ederek beraatlarını, aksi hüküm kurulduğu takdirde ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ettiler.

HATTAT’A 1 YIL 9 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İpek Hattat’a, ‘Hürriyeti tahdit’, ‘Mala zarar verme’ ve ‘Hakaret’ suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 1500 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, Hattat’ın sabıkasız olması ve maddi zararın giderilmiş olması sebebiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, Hüseyin Sami Yüzer ile Veysel Güven’in üzerlerine atılı suçları işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle tüm suçlardan beraatlarına karar verdi.