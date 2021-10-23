İranlı elçi: Türkiye’nin bizden bir şikayeti yok

İran Büyükelçisi Farazmand “İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığına dair Türkiye’nin şikayeti yok” dedi. İranlı elçi, “Günde 700 kamyon geçiyor. Bunlara zaman zaman karışanlar olabilir” diye konuştu

Saygı ÖZTÜRK

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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, İran üzerinden insan ve uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı yolundaki iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. Büyükelçi, “Bu konuda Türkiye'nin bize ilettiği şikayet de yok. Siz niçin şikayetçi oldunuz?” dedi. Büyükelçi, günde 700 civarında aracın çıkış yaptığını hatırlattı, bunların arasında gözden kaçanlar olabileceğini söyledi. Büyükelçi, Türkiye tarafında olduğu gibi ülkelerinde de sınırlardan kaçak geçişlere karşı duyarlı olduklarını belirtti.

‘İŞBİRLİĞİ ARTIRILACAK'

Büyükelçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İran'ı ziyaretinde sınır güvenliği, fiziki entegre teknolojik sistemler, su kullanımı, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı konularının ele alındığını belirtti. Büyükelçi şunları söyledi: “İki bakanımızın imzaladığı mutabakat zaptı, güvenlik iş birliğinin artırılmasını hedefliyor. İki ülkeyi ilgilendiren her türlü terör ve yasa dışı eylemlerin önlenmesini öngörüyor.”

Türkiye'nin daha fazla gaz talebini karşılarız

İran'dan, Türkiye'ye verilen gazda son 5-6 yıldır herhangi bir durma olmadığını hatırlatan Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye, enerji talebinde artış isterse kesinlikle İran yönetimi bunu sorun etmez. 25 yıllık bir anlaşmamız var. Daha fazla talep olursa karşılarız. Hatta ikinci bir hat konusu gündemdeydi. Yatırımcı geldi, fizibilite çalışıldı ama maalesef bir ilerleme kaydedilmedi.”