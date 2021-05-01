İşkencedere köylüleri AKP’lilere tepki gösterdi: Kendi toprağımızda dayak yiyoruz

İkizdere ilçesinde deniz doldurularak yapılacak olan Lojistik Merkez ve Liman Projesi’nde kullanılacak taş için İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisine, Cengiz İnşaat tarafından yapılacak olan taş ocağına karşı gelen köylüleri Rize Valisi Kemal Çeber, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ile Osman Aşkın Bak, AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’den oluşan heyet ziyaret etti. Köylülerin şikayetlerini dinleyen ve proje hakkında bilgi veren Yazıcı, bölge halkının daha önceden bilgilendirilmediğini itiraf etti.

“KENDİ TOPRAĞIMIZDA DAYAK YİYORUZ”

Taş ocağına karşı mücadele eden köylüler, AKP’li Hayati Yazıcı ile Osman Aşkın Bak'a tepki gösterdi. Güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığını dile getiren köylüler, “Güvenlik güçleri burada aşırı, orantısız güç kullanıyor. Kadınlarımızı yerlerde sürüklediler. 30-40 santimden biber gazı sıktılar. Kendi toprağımızda dayak yiyoruz” diye konuştu. Bir köylü de, “Bizim limanla ilgili bir sıkıntımız yok. Liman için kesinlikle alternatif taş bulunur. Niye ormanımızı bozarak taş temin ediyoruz? Dağlar var yukarıda. Çıplak dağlar var. Çıksın yukarıdan alsınlar. Maliyeti yükseliyor diye şu güzelim doğayı bozmanın anlamı yok ki. Bizim derdimiz bu. Burası yaşam alanı” dedi.

“BİLGİLENDİRME OLSAYDI BU OLAYLAR OLMAZDI”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, yöre halkının lojistik merkezinin yapımına ilişkin itirazı olmadığını ileri sürerek geniş araştırmalar sonucunda taş ocağının yapılacağı alana karar verildiğini söyledi.

Taşın kalitesi, rezerv alanı ve ulaşım dikkate alınarak taş ocağının yerinin seçildiğini belirten Yazıcı, “Yapılan çalışmalar sonucu en uygun yer şu anda belirlenen yer. Cevizlik ile Gürdere arasında bulunduğumuz bu vadideki yer. Burada bilgi eksikliği var. Hemşehrilerimize bu konuyu yüklenici firmada başlama tarihinde bilgilendirme olsaydı daha önce toplanıp hemşehrimizi bilgilendirmiş olsaydık bu olaylar olmazdı diye düşünüyorum. En azında iyi niyetli hemşehrilerimin böyle davranacağı kanısındayım” ifadelerini kullandı.

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