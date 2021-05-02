İşkencedere’de mücadele sürüyor: Tanal iş makinesinin üzerine çıktı

İkizdere’de ki İşkencedere Vadisinde yapılacak olan taş ocağı için 11 gündür mücadele eden köylülerin bir kısmı, kendilerini gözaltına alan ve biber gazı sıkan jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu. Köylüler, taş ocağı için yol açma çalışması yapan şirketin kendi tapulu alanlarına girdiğini ve şirket çalışanlarının da evlerine ulaşmalarına engel olduğunu dile getirerek şikayetçi oldu. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da bölgede inceleme yaptı.

“ÇEVRECİNİN DANİSKASIYIM DİYENLER GÖRSÜN”

Ormanlık alanda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çıkarak tepki gösteren Mahmut Tanal, “Çevreciyim diyen, çevrecinin daniskasıyım diyenler görsün işte ihanet. Çevrecinin daniskasıyım diyordu birileri. Bizim geldiğimizi görünce makine çalışmayı durdurdu. Çünkü bu çalışmanın hukuksuz olduğunu kendileri de biliyor” dedi.

TANAL DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ormanlık alanda ağaç katliamının devam ettiğin belirten Tanal, “İşkencedere Vadisi'nde iş makineleriyle ağaçları katlediyorlar, doğayı talan ediyorlar! Çalışmaları hızlandırdılar. Çevre kanunun 30. Maddesi uyarınca çevreyi korumak her vatandaşın ödevidir ve hakkıdır. Ekteki deliller ile Anayasa’nın 36. maddesi gereğince hak arama özgürlüğü çerçevesinde suç duyurusunda bulunacağım. İkizdere'de Anayasa 56 ve 169 maddesi ihlal ediliyor. Anayasa ihlali suçu işleniyor. Onun suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Tanal kısa süre sonrada adliyeye giderek suç duyusunda bulundu.

“ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI”

Tanal, sosyal medya hesabından iş makinelerinin bölgeyi talan ettiği anların videosunu da paylaşarak, “Anayasa ihlal ediliyor. Orman alanlarının daraltılması, suların yok edilmesi, yaban hayatının yok edilmesi ve çevrenin kirletilmesinden dolayı suç duyurusunda bulunduk. Burada yapılan çalışmalar taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı” dedi.

Suç duyurusunda çalışmaların durdurulmasını talep eden Tanal, ”Sahadaki kayaların, molozların dereye atılması nedeniyle dere çamur akmakta. Dere geçişleri yok edilmekte, balıkların yaşam alanları sona ermektedir. İkizdere’nin doğal dengesi bu vadide toplanıyor. Bu vadi hoyratça yok edilirse doğal yaşam yok olacak. Anayasanın 56. Maddesi gereği herkes sağlıklı ve dengeli yaşam hakkına sahiptir. Bu hak yok edilmektedir. Burada yapılan çalışmalar taraf olduğumu Rio, Bern, ve Stockholm sözleşmelerine aykırıdır” ifadelerine yer verdi.

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